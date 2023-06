/FOTO, VIDEO/ Cykloběh proti drogám slavnostně odstartoval 12. června v Českém Těšíně. Cílem je navštívit 41 měst po trase dlouhé 1 300 kilometrů. V pátek 23. června dorazil do Lovosic. Jenže trochu utajeně. Jednání na radnici sice proběhlo, stejně jako rozdávání letáčků v ulicích města, o akci se ale předem příliš nevědělo.

Setkání cykloběhu proti drogám | Video: Deník/Topi Pigula

„Cílem je navázat spolupráci s městem, které nám umožní dostat se formou přednášky do škol. Stát totiž naprosto zanedbává drogovou prevenci a řeší až následky. Ať už to jsou centra pro drogově závislé, nebo možnost výměny stříkaček. Někteří naši lektoři mají osobní zkušenost s drogami, takže vědí, o čem mluví,“ řekl Tomáš Kraus, jeden z tiskových mluvčích maratonu v průběhu letošního 19. ročníku. Aktéři, kteří propagují protidrogovou prevenci nejen na kolech, ale hlavně na přednáškách, to dělají bez nároku na odměnu.

„Po celou dobu tohoto maratonu probíhá v ulicích navštívených měst v ulicích navštívených měst rozdávání brožur a letáků,“ tvrdí tisková zpráva. Také v Lovosicích se letáčky dostaly mezi veřejnost, hlavně pak mezi mladé, účastníci cykloběhu je rozdávali v ulicích.

V Lovosicích se o akci ale předem příliš nevědělo. Ani na informačním centru, kde se redaktor Deníku snažil zjistit podrobnosti, ani na radnici.

Podnikatel Jirman lepil milionové dluhy z veřejného rozpočtu. Půjde to k policii

„Přednášíme pro děti od páté třídy, tam už totiž přicházejí první zkušenosti z drogami, kam řadíme i alkohol. Děti a středoškolští studenti mají často osobní zkušenosti s drogami, ale neví, co to s nimi dělá fyzicky. Snažíme se jim vysvětlit, co přesně drogy, včetně alkoholu, s nimi dělají. Proč jsou pak unavení, jak se tělo vyrovnává s dávkou jedu a jak probíhá odumírání mozkových buněk. Přestože mají vlastní zkušenost, tak vysvětlení účinků chybí,“ uvedl jeden z lektorů David Kaliberka.

„Přednáškami nám prošlo zhruba 200 000 dětí,“ dodal David Kaliberka.

Jednání, které proběhlo na lovosické radnici, může vyústit v konkrétní přednášky. „Musím říct, že v porovnání s jinými okolními městy jsou na tom Lovosice relativně dobře,“ řekla tisková mluvčí města Petra Adamíková, která by byla ráda, kdyby město Lovosice mohlo být zprostředkovatelem přednášek s protidrogovou problematikou. „Má to logiku i proto, že město je zřizovatelem škol,“ vysvětlila Adamíková motivaci.

Pevnostní města Terezín a Josefov chtějí do UNESCO. Šance je však mizivá

Rizikových uživatelů drog je v Česku téměř 45 000. „Alespoň někdy v životě okusilo nějakou nelegální drogu zhruba 26 % obyvatel Česka ve věku 15 a více let,“ tvrdí Pavel Černý z Českého statistického ústavu pro časopis Statistika a my. „Statisticky jsou drogové trestné činy spojeny nejčastěji s metamfetaminem a marihuanou,“ doplnil ho ředitel Národní protidrogové centrály Jakub Frydrych.

Nad Cykloběhem proti drogám převzal záštitu Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR.