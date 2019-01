Lovosice - Až počasí dovolí, začne se v Lovosicích stavět a upravovat podle projektů kompletně připravených v minulém roce.

Pět významných investičních akcí za skoro osm milionů korun mají v plánu Lovosice v první části roku. Tou největší je nové parkoviště z nevyužívané plochy naproti bazénu. Za cenu kolem tří milionů vznikne v blízkosti sportovní haly Chemik kolem 30 nových stání pro auta i autobusy.

Zhotovitelem parkoviště bude ústecká společnost INSKY. Ta vyhrála výběrové řízení také na úpravu polňačky v Sadové ulici k rodinným domům v Holoubkově za 1,8 milionu korun. „Vzniknout by zde mělo kolem 300 metrů čtverečních chodníků a zhruba 800 metrů čtverečních komunikace,“ vylíčila mluvčí města Ivana Kocánková s tím, že celou ulici bude osvětlovat osm lamp veřejného osvětlení.

Lovosice se pustí také do starší části městského hřbitova, kde dlouho neupravované cesty u starých převážně německých hrobů dělají pietnímu místu ostudu. „Cesty na starém hřbitově jsou v neutěšeném stavu již dlouho, je to patrné především v deštivém počasí, jako je nyní,“ připomněl starosta Milan Dian.

Hotovo v březnu

Litoměřická firma SANAP za úpravy vyfakturuje kolem 1,3 milionu korun. K předání staveniště možná dojde už v tomto týdnu a hotovo by mělo být koncem března.

Naposledy se na hřbitově dělala dlažba v nové části asi před 10 lety. Podle správkyně Evy Kofrové by výhledově bylo dobré opravit také narušené obvodní zdi hřbitova.

Položka městského rozpočtu za zhruba 1,2 milionu korun vyřeší problémy s nevyhovující akustikou v lovosickém bazénu. Po odborných úpravách by si už plavci měli dobře rozumět a zároveň kolem sebe neslyšet tolik hluku. Bazén musí touto úpravou projít, aby se vešel do státních norem pro provoz sportovních hal. „K tomuto kroku jsme přistoupili po dohodě s Krajskou hygienickou stanicí, ale vedou nás k němu také nároky návštěvníků a potřeba zlepšovat kvalitu nabízených služeb,“ vysvětlil místostarosta města Vladimír Šuma.

Další z prvních letošních investičních akcí ve městě se bude týkat opravy vstupního portálu lovosického gymnázia. Do stavebního prvku se už pořádně zakousl zub času. Práce kamenické firmy by měla město vyjít ani ne na 200 tisíc. Ve výhledu jsou i další akce: příjezdová cesta ke škole a oprava topné soustavy. Realizaci oprav trochu komplikuje, že majitelem budovy je město na rozdíl od roudnického a litoměřického gymnázia, kde je jím zřizovatel školy, tedy Ústecký kraj. Ředitel Marek Bušek si proto cení vedení Lovosic za pochopení k nutnosti oprav.

Všechny investiční akce jsou kompletně připraveny už z minulého roku. „Jsou připraveny projekty, vypracovány harmonogramy prací a akce jsou vysoutěžené,“ popsal starosta Dian s tím, že velká část z nich by měla být hotová do prázdnin. Na druhou polovinu roku připravuje město několik významných rekonstrukcí a revitalizací ploch, které by měly změnit jeho tvář k lepšímu. „Jde o revitalizace prostoru U Turka a opravu fasády staré radnice. Probíhat bude i rekonstrukce budovy Centra kultury Lovoš,“ dodal Dian.