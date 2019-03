Zaměstnanci Technických služeb města Lovosice (TSML) vyrazili na úklid v březnu. Ještě než se zahájí pravidelný úklid komunikací a chodníků, projdou město s vysavačem na psí exkrementy. „Tento celoplošný úklid jsme naplánovali už podruhé a plánujeme tuto aktivitu opakovat každoročně. Úklid samozřejmě provádíme i průběžně, ale apeluji především na svědomí majitelů psů, aby poctivě uklízeli a neznečišťovali ulice a trávníky,“ uvedl ředitel TSML Stanislav Hruza s tím, že město každoročně kupuje odpadkové pytle na psí exkrementy v hodnotě 40 tisíc korun.

V Litoměřicích procházejí chodníky ručním úklidem už od začátku března. Stroje na čištění silnic tady vyjedou 1. dubna. Lidé o úklidu informuje sedm dní předem dopravní značení, které rozmísťují pracovníci technických služeb. Ulice se zametají ručně a strojem, následně se ulice umyje. V letním období jsou pak ulice zkrápěny, aby se snížila prašnost. „Oproti loňskému roku jsme letos prodloužili prodlevy mezi termíny čištění ulic. Každá ulice by měla být uklizena jednou za osm týdnů. Úklid téměř všech bloků je rozdělen do dvou dnů,“ sdělil ředitel Technických služeb města Ivo Elman.

PROBLÉM S ŠOFÉRY

První dubnový den začne čištění ulic i v Teplicích, zde potrvá až do poloviny května. Stejně jako v ostatních městech jsou obyvatelé informováni o úklidu předem. Ve Štětí budou zdejší komunální služby provádět strojní blokové čištění v první polovině dubna, a to v pěti etapách. „Uvedené lokality budou sedm dní předem označeny dopravními značkami s uvedeným datem čištění, aby řidiči měli čas na to přeparkovat v den čištění svá vozidla,“ uvedl vedoucí Štětských komunálních služeb Jiří Novák.

Během jarního úklidu ulic jsou to právě řidiči, kteří často nerespektují značení a svá auta včas nepřeparkují. „Prosíme o respektování přenosných dopravních značek. V opačném případě se majitelé parkujících automobilů vystavují nebezpečí odtahu vozidla,“ informovala Iva Smetáková z teplického odboru dopravy.

Loni bylo například v Litoměřicích z tohoto důvodu odtaženo 331 vozidel. Auta skončí v areálech technických služeb, kde si je mohou majitelé vyzvednout. Na místě musí zaplatit poplatek za odtah 1500 korun. Pokud se šofér nedostaví, druhý den je automobil vrácen na původní místo a poplatek za odtah se tím zdvojnásobí. Nedodržení dopravního značení řeší městská policie jako přestupek pokutou až 500 korun.