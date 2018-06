Lovochemie prověřila stížnost na zápach v Litoměřicích

Doprava a logistika - Doprava a logistika Řidič nákladního automobilu 140 Kč

Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů) řidič nákladních vozidel nad 3,5 tuny. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 140 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: podmínkou je řidičské oprávnění sk. C s profesním průkazem, paměťová karta do digitálního tachografu, platné psychotesty, pracovitost, spolehlivost, flexibilita, samostatnost a dobrá orientace, pracovní poměr sjednáváme na dobu určitou, ale vždy s možností prodloužení, Nabízíme:, cestovné 78 - 186 Kč/den, příspěvek na dopravu do a ze zaměstnání až 1.200,- Kč/měsíc, příspěvek na zdravotní preventivní péči 700,- Kč/měsíc, příspěvek za odpracované dny/nezameškanou dobu 2x ročně 700,- Kč, příspěvek na dovolenou 1.000,- Kč, příspěvek na Vánoce 1.000,- Kč, příspěvek dárcům krve 200,- Kč/odběr, výměra dovolené 5 týdnů, odměny při životních a pracovních výročích. , Způsob prvního kontaku zaměstnavatele: telefonicky a osobně.. Pracoviště: Chrištof, spol. s r.o., pracoviště štětí, Radouňská, č.p. 681, 411 08 Štětí. Informace: Daniel Jerman, +420 774 600 962.