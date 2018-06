Lovochemie podporuje region. Vyhlásila druhé kolo grantu

Lovosice - Společnosti Lovochemie a Preol dlouhodobě podporují rozvoj regionu. Vyhlásily proto druhé kolo Grantu Lovochemie a Preol 2018.

Lovochemie.Foto: Deník/Karel Pech

Grant je určený pro podporu organizací a spolků činných v oblasti sportu, volnočasových a vzdělávacích aktivit dětí a mládeže a v sociální oblasti. O příspěvek na činnost je možné žádat ve druhém kole grantového řízení, a to formou vyplněné žádosti do 3. srpna. Hodnocení žádostí ve druhém kole bude probíhat do 30. září.