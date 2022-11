„Kavárna by neměla být pro rozpočet města zátěží a rozhodně by se měla uživit. Tedy být finančně soběstačná,“ řekl starosta Krejčí s tím, že by kavárna neměla od města peníze vyžadovat, ale naopak je přinášet. Její zisk musí pokrýt platy, energie či případné opravy. „Na kultuře se vydělávat nedá, proto chceme oddělit ryze podnikatelskou činnost, jakou je kavárna, od kultury, s jejíž podporou dál počítáme,“ dodal.

Možnost úspor vidí bývalý šéf a současný starosta ve změně nabídky služeb. Z vlastní zkušenosti ví, že největším „žroutem peněz“ je velká kuchyně, naopak jednoduché občerstvení generuje zisk. „Denně uděláme zhruba 200 káv a padesátku jídel, ale samozřejmě se to liší den ode dne,“ řekla Monika Svobodová, která má v kavárně na starosti obsluhu.

Nefér konkurence

V podvečer sedí v kavárně buď mladé páry nebo postarší lidé, kterým vyhovuje image prvorepublikové kavárny. „Na pivo bych si sem nezašel, ale kávu tady mají dobrou. Je ale fakt, že zákusek za šedesát až osmdesát korun je na mě přece jen trochu moc,“ říká jeden ze zákazníků, který podnik využívá jako krátkodobou kancelář a nespokojeně komentuje nefunkční wi-fi připojení. Podle nového starosty není fér, aby soukromé restaurace a kavárny platily daně do městské pokladny a následně je město posílalo k dotování své kavárny. „Křiví to podnikatelské prostředí ve městě,“ komentoval to Krejčí. „Není vyloučeno, že v budoucnu město prostor komerčně pronajme a město bude z kavárny mít prospěch jen ve formě nájemného,“ řekl Krejčí.

Jedním z podniků, kterým Lovo Café konkuruje, je i Muzic bar vedený lovosickou společností Krejchee production, s. r. o. Starosta Krejčí je jedním ze zakládajících členů a v „cool“ podobě nese firma i jeho jméno. Na webových stránkách podniku je sice ještě udávaný jako šéf i maskot, ale podle jeho slov už je v procesu vystoupení. „Zbavuji se veškerého podílu i pozice jednatele,“ řekl starosta a dodal, že společnost dál povede jeden ze společníků. Než celý proces proběhne, je v obchodním rejstříku stále veden jako jednatel.

Aktuálně se blíží doba plesů i vánočních firemních večírků. Právě v nich vidí potenciál ředitel Kulturního centra LOVOŠ Petr Drašnar, pod kterého spadá i zmiňované Lovo Café. „Chceme mířit i na firemní subjekty, protože jde o ekonomicky velmi důležitý prvek. Když za námi přijde firma s požadavkem na spoluorganizaci vánočního večírku, samozřejmě rádi vyhovíme. Máme za sebou i pořádání svateb,“ naznačil Drašnar směr budoucího vývoje.

Nejen Lovoš, ale veškerá kulturní centra pocítila zásadní ekonomický výpadek během covidu, kdy vypadla celá plesová sezona. „Je pravda, že plesy nám vždycky vydělaly hodně,“ potvrdila v Lovo Café zaměstnaná Monika Svobodová.