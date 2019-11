Druhou listopadovou sobotu po obnovené části zkušebně projel první vlak, konkrétně historický motoráček přezdívaný Hurvínek. Termín, kdy tento vlak poprvé dojede na nádraží v Lovečkovicích, však nechce spolek ani odhadnout. Jeho zástupce Radek Kubala uvedl, že prvním krokem k pokračování do Lovečkovic byla už minulý rok obnova přejezdu v Zubrnicích. To byla podle něj největší překážka. „Oprava nového úseku probíhala postupně. Náklady byly necelý milion korun, který jsme vybrali od dárců z našeho transparentního účtu,“ uvedl Radek Kubala s tím, že nejnáročnější byla kompletní výměna pražců včetně nového štěrkového lože v celém obnovovaném úseku.

Púvodní kolejnice

Pražce sehnal spolek od pražského dopravního podniku. Použité kolejnice jsou původní, několik stovek metrů se jich totiž dochovalo z bývalé trati.

Kromě prací ze strany od Zubrnic se nadšenci činí také na původní konečné zastávce. Tou je bývalé horní nádraží v Úštěku. I to nyní prochází postupnou obnovou. „Kolejiště stanice vyčistili dobrovolníci od náletových dřevin a vyklidili přízemí budovy, kde opravili omítky a vymalovali,“ přiblížil Radek Kubala.

V nádražní budově a přilehlém skladišti se do budoucna počítá s expozicí zaměřenou na drobná železniční vozidla a historii železnice. Předcházet tomu bude ještě spousta práce. Lidé ze spolku proto shání i dobrovolníky na brigády. Ta nejbližší se bude konat v neděli 1. prosince. V plánu jsou prořezy vegetace v okolí Habřiny. „Máme plány o zprovoznění trati až do Úštěka, ale tuto otázku bych nechal, až zahouká první vlak v Lovečkovicích,“ podotkl Kubala.

Na cestování po dnes už neexistující trati rád vzpomíná i úštěcký rodák Zdeněk Cyrkva. „Naposledy jsem tím vlakem jel do Levína někdy v roce 1977. Vzpomínám si, že jízdenka tehdy stála 80 haléřů. Z Úštěka jsme vlakem vyráželi na zábavy, třeba do Lovečkovic, Mukařova nebo právě do Levína. Zpátky se jezdilo buď půlnočním vlakem, nebo prvním ranním, který jezdil kolem páté,“ zavzpomínal pamětník a dodal, že lokálka také svážela školáky ze vzdálených vesnic do tehdejší měšťanky v Úštěku.

Železnice vedoucí původně z Velkého Března do Úštěka byla zrušená v roce 1978. Spolek Zubrnická museální železnice po letech snažení nejprve zprovoznil úsek do Zubrnic. Tam s podporou Ústeckého kraje provozuje během sezony turistické vlaky. Loni se mu částečně podařilo obnovit kolejiště v Lovečkovicích, kde se zároveň nachází i minimuzeum.

Filmoví fanoušci znají trať také z filmu Páni kluci, který se natáčel zejména na zastávce Levín, která leží za Lovečkovicemi směrem na Úštěk.