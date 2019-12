Radek Kubala ze spolku Zubrnická museální železnice v rozhovoru říká, že prvním krokem k pokračování trati do Lovečkovic byla obnova přejezdu v Zubrnicích.

Na začátku listopadu jste slavnostně projeli prvním opraveným úsekem ze Zubrnic směrem na Lovečkovice. Jak dlouhý je tento úsek?

Prvním krokem k pokračování do Lovečkovic byla obnova přejezdu v Zubrnicích minulý rok, to byla největší překážka a v letošním roce se povedlo opravit prvních 600 metrů kolejí.

Kde sháníte peníze na obnovu trati?

Peníze určené na obnovu úseku do Lovečkovic čerpáme z transparentního účtu, kam nám příznivci posílají peníze. Za to moc děkujeme a kdo by měl zájem, může nás podpořit na www.jedemdal.cz.

Jak dlouho jste na opravě šestisetmetrového úseku pracovali? A kolik peněz vás to stálo?

Oprava nového úseku probíhala postupně v letošním roce. Využili jsme našeho transparentního účtu a částka na obnovu dosahovala necelý jeden milion korun.

Co bylo na obnově tohoto úseku nejobtížnější?

Nejnáročnější byla kompletní výměna pražců včetně nového štěrkového lože v celém obnovovaném úseku. Takto rozsáhlé práce byly prováděny poprvé od roku 1993.

A kde sháníte materiál, například pražce, koleje a podobně?

Pražce na obnovu jsme získali z dopravního podniku Praha středisko Metro. Kolejnice používáme původní. Naštěstí se několik stovek metrů dochovalo.

V plánu máte obnovit trať až do Lovečkovic. Je nějaký časový výhled, kdy se tak stane?

Ano s obnovou do stanice Lovečkovice se počítá, ale výhled obnovy nedokážeme zatím odhadnout.

Jak dlouhý je úsek trati ze Zubrnic do Lovečkovic? A kolik kilometrů zbývá ještě obnovit?

Úsek ze Zubrnic do Lovečkovic je dlouhý 5 kilometrů a zbývá obnovit ještě dlouhých 4,4 kilometry.

Práce na obnově trati probíhají také v Úštěku, kde bývala konečná. Co vše se okolo někdejšího horního nádraží povedlo udělat a co je ještě potřeba?

Ano jedna z železničních stanic je i Úštěk horní nádraží, ta v současné době prochází omlazovací kúrou. Kolejiště stanice dobrovolníci vyčistili od náletových dřevin, vyklidili přízemí budovy, opravili omítky a místnosti nakonec vymalovali.

Uvažujete, že by se bývalé úštěcké nádraží nějakým způsobem zpřístupnilo také turistům?

V budově a přilehlém skladišti se v budoucnu počítá s expozicí zaměřené na drobná železniční vozidla a historií železnice, které budou přístupné veřejnosti jako další z turistických cílů v Úštěku.

V letní sezóně doplňoval turistickou linku z Velkého Března do Zubrnic také historický autobus, který jezdil mezi Zubrnicemi a Úštěkem. Jaký byl zájem lidí o jízdu tímto autobusem? A mohou se na něj lidé těšit i v příštím roce?

Historický autobus byl zajímavé doplnění našich aktivit a za to musíme poděkovat spolku obcí Úštěcka, který provoz financoval. Zájem byl velký a některé spoje byly cestujícími obsazené úplně. Nesmíme zapomenout, že autobus jezdil i k nově otevřenému minimuzeu v Lovečkovicích. O jeho chod se stará obec Lovečkovice. V současné době probíhají jednání s krajským úřadem o zajištění provozu v příštím roce a vypadá to, že se cestující historickým autobusem opět svezou.

Je podle vás prodloužení trati až do Úštěka v budoucnu reálné nebo je to spíš utopie?

Samozřejmě, že naše plány o zprovoznění až do Úštěka jsou, ale tuto otázku bych nechal, až zahouká první vlak v Lovečkovicích.

Trať je známá také z filmů Páni kluci a Rebelové. Prozradíte, kde se scény natáčely?

Scény z filmu Páni kluci z roku 1975 se natáčely mezi Lovečkovicemi a Úštěkem a hlavně v zastávce Levín. Železniční scény z Rebelů se v roce 2000 točily na naší trati mezi Velkým Březnem a Zubrnicemi a především na nádraží v Zubrnicích.

Film Páni kluci také při výročích v Zubrnicích připomínáte a zvete dnes už dospělé herce z filmu. Jak často se tak děje? A kdy se lidé mohou těšit na nejbližší setkání?

Ano film Páni kluci si připomínáme vždy, když má kulaté výročí od natáčení a příští rok tomu bude 45 let. Vždy zveme na nádraží do Zubrnic tvůrce a herce z tohoto stále oblíbeného filmu k besedám, které jsou vždy spojené se zajímavým programem pro veřejnost.

Další setkání je plánované na příští rok, ale zatím nemáme potvrzenou účast herců. Vždy se pro návštěvníky snažíme připravit nějaké překvapení, tak uvidíme jaké bude příští rok.

Radek Kubla

• Je členem spolku Zubrnická museální železnice

• Lokální trať Velké Březno Lovečkovice Úštěk/Verneřice byla vystavěna na přelomu let 1889/1890. Zrušená byla v roce 1978. Spolek Zubrnická muzeální železnice po letech snažení nejprve zprovoznil úsek z Velkého Března do Zubrnic. Tam s podporou Ústeckého kraje provozuje během sezony turistické vlaky.

• Loni se mu částečně podařilo obnovit kolejiště v Lovečkovicích, kde se zároveň nachází i minimuzeum.