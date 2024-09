nákladový analytik/analytička NÁPLŇ PRÁCE: " Oceňování budoucích produktů, kalkulace a oceňování výroby. " Detailní analýzy nákladové struktury technologických postupů výroby. " Koordinace projektového týmu a úzká spolupráce s kolegy v Belgii. " Tvorba plánů a detailních analýz ziskovosti a nákladovosti jednotlivých produktů. Evidence a reporting investic. Správa celní problematiky. POŽADUJEME: " VŠ, ekonomický nebo technický směr. " Orientace v technické dokumentaci a technolog. postupech. " Práce s daty a jejich prezentací (Excel, Power Query, Power BI). " Analytické myšlení, smysl pro detailní práci, proaktivní přístup ke zlepšování procesů, samostatnost a odpovědnost. " Angličtina slovem i písmem, denní komunikace. " Výhodou: praxe ve výrobní společnosti, znalost kalkulací. NABÍZÍME: " Zázemí stabilní společnosti patřící do skupiny Toyota " Motivační finanční ohodnocení včetně pohyblivých složek a odměn " Příležitost k profesnímu rozvoji a kariérnímu růstu " Možnost pracovat s nejnovějšími technologiemi pro významné zákazníky (Toyota, Ford, Scania, Suzuki…) " Práci v bezpečném a zdravém podniku s čistým prostředím. Společensky odpovědná firma. " Benefity - 25 dnů dovolené, dotované stravování v závodní restauraci nebo stravenkový paušál, příspěvky na penzijko nebo životko, body do kafeterie na volnočasové aktivity (relax, sport, zdraví), zdravotní péči a očkování, vitamínové balíčky, dárky, soutěže, společné akce. " Základní hrubá mzda dle znalostí a zkušeností od 43 000 Kč. Zaměstnanecké výhody : 25 dnů dovolené, dotované stravování v závodní restauraci nebo stravenkový paušál, příspěvky na penzijko nebo životko, body do kafeterie na volnočasové aktivity (relax, sport, zdraví..), zdravotní péči a očkování, vitamínové balíčky, dárky, soutěže, společné akce. Způsob kontaktování zaměstnavatele: osobně každý čtvrtek v 9.00 hodin. 43 000 Kč

