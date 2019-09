Destinační agentura s pomocí dvou milionů ze státního rozpočtu vybuduje expozici podřipského průmyslu a sportu ve starém pivovaru. Velkým plánům na posílení atraktivity města nahrává i to, že na zámek se chystá přesunout výstavu muzeum, které bylo před turisty dosud trochu schované.

Lidé z Řípu žádali ministerstvo o příspěvek na projekt věnovaný odstranění sezonnosti Roudnice. „Chceme do města přilákat lidi i mimo hlavní turistickou sezonu,“ přiblížil ředitel Řípu Luděk Jirman. Jedním z taháků pro turisty má být i nová expozice na věži Hláska. Jaká je? Můžete se na ni podívat třeba už tuto sobotu 7. září během vinobraní a Dne evropského dědictví, a to zdarma od 10 do 18 hodin.

Expozici na Hlásce vytvořila výtvarnice Kateřina Hejdová. Představuje v ní starou Roudnici. „Nahoře je sice krásná vyhlídka, chtěla jsem ale, aby expozice lidem přiblížila i to, jak město vypadalo dřív a k čemu Hláska sloužila,“ popsala Hejdová, která do prostoru umístila panoramatický pohled na barokní Roudnici.

Napodobila tam také autentickou dobovou jizbu hlásného a samotného trubače, který na Hlásce informoval lidi nejen o denních dobách, ale třeba i o požárech. Výtvarnice práci na expozici věnovala čtvrt roku, pro děti připravila i stoleček, kde si můžou psát husím brkem. V sobotu 7. září ji tam můžete potkat mezi 10. a 14. hodinou.

Agentura Říp přišla už loni s otevřením roudnického zámku po celou zimu. Turisté tam můžou zhlédnout expozici o vojenské hudbě. Předloni také Říp propojil prohlídku hradu a zámku. Ten se má ale pro lidi zatraktivnit ještě víc. Podřipské muzeum sem totiž po dohodě s Lobkowiczi přemístí expozice. Ale nejdřív příští rok.

Tak vypadá centrum Roudnice nad Labem z ptačí perspektivy. Foto: Deník/Karel Pech

Ve stávající budově na náměstí Jana z Dražic budou pracovníci muzea dál bádat, konzervovat, připravovat nové expozice a pořádat přednášky. I vedení muzea vyhovuje, že jeho výstava bude na místě, které si snadněji najdou turisté.

Nynější expozice k historii a přírodovědě budou moct na zámku díky rozšíření výstavních možností doplnit i dosud nevystavené exponáty jako originální řecké vázy či sošky, které skrýval depozitář. „Výstava by také měla být atraktivnější pro diváky, doplníme ji moderními technologiemi,“ slíbil ředitel Podřipského muzea Martin Trefný.

Přímo z peněz ministerstva zrekonstruuje Říp sladovnu starého pivovaru naproti nádraží. Už příští rok v ní představí dějiny podřipského průmyslu i sportu. „V jednání je i prezentace týmu roudnické Buggyry,“ uvedl předseda správní rady Řípu Vladimír Urban.

V roudnickém pivovaru dříve vařili „sedmičku“, po otevření se sem má oblíbené pivo vrátit díky sládkovi z Biskupského pivovaru v Litoměřicích. Expozice vznikne ve spolupráci s Podřipským muzeem, její součástí má být i velký model lodi, které se ve středověku plavily po Labi. „Prolézt si ji budou moct i děti,“ doplnil ředitel Řípu Jirman.

Destinační agentura Říp se ale nezabývá jen výstavami, nyní řeší i povrch cyklostezky z nově budovaného obchvatu u Roudnice do Vesců coby odbočky z Labské stezky ve směru na Říp. Měla by vzniknout s podporou Státního fondu dopravní infrastruktury. S podporou Místní akční skupiny Podřipsko zase brzy vznikne asfaltová cyklostezka z Roudnice do Doksan, která má podřipskou metropoli spojit s cyklostezkou u Ohře.

Už dříve v Roudnici s penězi ministerstva pro místní rozvoj postavili nové infocentrum. Otevřeli ho před rokem a půl, osvědčilo se, za rok si tam našlo cestu kolem 45 tisíc lidí. Do starého „íčka“ na městském úřadu přitom přišlo za rok jen kolem 12 tisíc lidí. Ještě před sezonou v novém „íčku“ otevřeli bezbariérové záchody. Nyní jsou tu pro turisty i úschovna, sprchy nebo myčka kol. Služby nabízí zdarma nebo za symbolickou dvacku. Na rekonstruovaném dvoře mají posezení, plánem je do budoucna propojit „íčko“ s nedalekou Hláskou.