Pokud bude chtít plavidlo čerpat palivo, posádka si na hlavních ovládacích stojanech u provozní budovy navolí částku, druh paliva a vybere stojan a následně může z příslušné čerpací pistole na servisním stání na mole čerpat pohonné hmoty přímo do plavidla. „Nejen rekreační, ale i služební plavidla potřebují natankovat a já věřím, že přestaneme tankovat pomocí kanystrů,“ uvedl ředitel pobočky Děčín Státní plavební správy Martin Klein, který se těší na využití čipových karet.

Čerpání pohonných hmot je ale jen jednou ze služeb, které by nové servisní centrum mělo poskytovat. Na servisním stání tvořeném molem a piloty k vyvazování lodí se kotvící plavidla budou moci zbavit vod znečištěných ropnými látkami i fekáliemi a naopak načerpat vše potřebné pro provoz.

Vedlejším efektem by měla být i zvýšená návštěvnost Roudnice. „Věřím, že se to odrazí na turistické návštěvnosti, servisní centrum je totiž v docházkové vzdálenosti od města,“ konstatoval roudnický místostarosta Jiří Řezníček, který se spolu s ostatními podílel na symbolickém spojení hasičských proudnic.

První v řadě

Šéf Ředitelství vodních cest Lubomír Fojtů věří v renesanci vodní dopravy jak nákladní, tak turistické. „Je to jedna z dalších staveb, které rozjíždíme od roku 2022. Kromě přístaviště a servisního centra Roudnice jsme zahájili stavby přístavišť v Čelákovicích, Brné, Ústí nad Labem, další přístaviště budou následovat v Kolíně, Poděbradech, Mělníku, Štětí, Nymburku a další,“ vyjmenoval Fojtů. „Toto servisní centrum bude první svého druhu a připojí se k servisním centrům, která máme v provozu pouze pro malá plavidla,“ dodal Fojtů, který Deníku potvrdil, že se do hry vrátila i stavba plavebního stupně v Děčíně. Ten, aniž by byl postavený jediný metr, už stál na provedených studiích a posudcích více než 600 milionů.

Podle Daniëla Hagena, znalce a popularizátora říční plavby, jsou například v Holandsku servisní stanice standardní záležitostí. „Mají benzínku, odčerpávání, ale vše je ve správě soukromých subjektů a nic se nestaví ani neprovozuje z veřejných peněz. Upřímně nechápu, proč se podobné projekty v Česku platí z veřejných prostředků,“ komentoval stavbu Hagen. „Mola pro malé lodě v Česku mají smysl, ale nejsem si jistý způsobem financování,“ dodal Hagen, který má s českou říční plavbou dvacetiletou zkušenost.

Stavba v hodnotě 88,3 milionu korun bez DPH by měla odolat i velkým vodám, samotná čerpací stanice, obchod a stáčecí zařízení by mělo být nad úrovní ohroženou povodněmi. Stavba si vyžádá přerušení zdejší cyklostezky, kterou stále komplikuje nedostavěné přístaviště pro malé lodě. Hotovo má být v lednu příštího roku. „Věřím, že stavbu dokončíme dříve,“ doufal ředitel divize vodohospodářských staveb podniku Strabag Rail Jindřich Tautrman.