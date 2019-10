Dobrých 25 let žije v Jarošově ulici Zdeněk Sýkora. Před časem začali jeho sousedé na hranici pozemků přistavovat na místě původního malého přístěnku. Oproti dřívějšímu stavebnímu povolení měl ale projekt doznat zásadních změn. Stavebník však podle Sýkory nepočkal na jejich dodatečné schválení a pokračuje ve stavbě.

Sýkora redaktorovi Deníku ukázal, že stavba v jeho sousedství má už teď francouzské okno, jehož práh je nad úrovní společné zdi. „Nově vybudovanou čedičovou opěrnou zeď navíc prolili betonem proti původně plánované propustné zdi z gabionů,“ zmínil muž. „Stavbu oproti projektu roztáhli na dvojnásobek, což se na hranici pozemků bez souhlasu souseda nesmí,“ dodal Sýkora.

Vadí mu, že pokud sousedé dostaví, uvidí mu na zahradu, což má mít přímý vliv na jeho vlastnické právo. Sýkora poukazuje i na to, že jeho sousedé staví stavbu objemové větší, než tam stála, navíc s plochou střechou. „Odporuje to podmínkám stavební činnosti v prostředí městské památkové rezervace i její ochraně,“ řekl.

Sýkora popsal, že zaměstnanci stavebního úřadu se byli nedávno na stavbě podívat a zarazili ji. „Po kontrolním šetření bylo zahájeno řízení o odstranění stavby. Ale sousedé pokračují, aby to stihli dokončit. Sázejí na to, že pokud by se pak nařídilo nucené odstranění stavby, bylo by to příliš nákladné a uznají jim to dodatečně. Možná s nějakou malou pokutou,“ vadí Sýkorovi.

Sousedka popřela, že by se na jejich pozemku dělo něco nekalého. „Zeptejte se na úřadu,“ odvětila na detailnější dotazy a odkázala také na svého manžela. Manžel však na otázku zaslanou e-mailem neodpověděl. Po představení redaktora Deníku zavěsil i telefon a neodpověděl ani na dotaz zaslaný SMS zprávou.

Stavbu možná povolí

Na litoměřickém stavebním úřadu potvrdili, že stavbu v Jarošovce řeší. Nejsou si ale vědomi pokračující stavební činnosti. Připomněli, že Sýkorovi sousedé si skutečně ze zákona mohli dodatečně požádat o stavební povolení, což udělali. Pokud projekt nebude v rozporu s územním plánem, úřad stavbu nakonec může odsouhlasit. „Tohoto řízení se může účastnit i soused,“ připomněl vedoucí úřadu Jan Nejtek. Pokud ale úřad neuzná jeho námitky jako relevantní, přihlížet k nim nemusí. Podle Nejtka nikde není psáno, že by v řadové zástavbě v této oblasti Litoměřic soused nesměl vidět k sousedovi. Památkáři navíc stavbu povolili.

Pokud přes její zastavení stavba pokračuje, úřad může dát stavebníkovi sankci. Nedisponuje ovšem právem na stavbu přijít a vyhnat z ní dělníky. Sýkora se přesto nad nečinností úřadu pozastavuje a postěžoval si na ni už nadřízenému orgánu na krajském úřadu. „Je to sem 150 metrů, nemusí na sousedy ani zvonit, navíc je to vidět z parkánů,“ připomněl Sýkora. Na to na úřadu reagovali tím, že nejde jen o to přeběhnout 150 metrů. „Musíme svolat místní šetření, což nějakou chvíli trvá, a musíme tam být s vědomím vlastníka,“ řekli.

Sýkora ale může bojovat dál, i pokud dají stavbě v Litoměřicích zelenou. „Má možnost odvolat se k nadřízenému orgánu na krajském úřadu. Jeho rozhodnutí může potom napadnout u správního soudu,“ popsal Nejtek. Nebo také může zažalovat souseda v občansko-právním řízení.