Litoměřičtí pěvci jedou reprezentovat do Afriky. Tvoří dvě třetiny výpravy

Litoměřice - Olympiáda nemusí být jen sportovní, ale je i pěvecká. Přesně taková se mezi 4. a 14. červencem uskuteční v Jihoafrické republice.

Dívčí koncertní sbor Puellae Cantantes z LitoměřicFoto: Deník/Martin Krch

Stovky sborů z desítek zemí světa se zúčastní soutěže World Choir Games ve městě Tshwane. Českou republiku budou reprezentovat tři sbory a hned dva z nich budou zastupovat i město Litoměřice. Na jih Afriky vyrazí chlapecký sbor Páni kluci a dívčí sbor Puellae Cantantes. Třetím je sbor Iuventus, Gaude! ze ZUŠ Jablonec nad Nisou.

Účast v soutěži je podmíněna dosavadními úspěchy, které posuzuje umělecká komise. Oba litoměřické sbory své kvality prokázaly v různých mezinárodních soutěžích, z nichž si vždy odvážely nejvyšší ocenění.

The World Choir Games 2018 go to …. - Pozvánka na akci do Jihoafrické republiky. Zdroj: YouTube.com/Interkultur