Litoměřice – Litoměřický „obchvat", neboli přivaděč Prosmyky v části od okružní křižovatky Žernosecká po Masarykovu ulici jen tak nebude. Investor stavby, Ústecký kraj, se ještě nedohodl se všemi majiteli pozemků.

Litoměřice. | Foto: Deník/Karel Pech

Přesto podle zjištění Deníku došlo k výraznému přiblížení se k získání stavebního povolení.



Konkrétně se zainteresované strany shodly, jak bude vypadat 2. etapa II. části, tedy napojení přivaděče na ulici Masarykova. Dokonce bylo vydáno územní rozhodnutí.



„Další postup příprav byl vázán na dohodu ve věci vyústění a napojení přivaděče do ulice Masarykova v blízkosti železničního přejezdu a problém odbočení do ulice Plešivecká. V obou případech došlo po řadě jednání a úpravě projektové dokumentace k dohodě," uvedla krajská mluvčí Magdalena Hanáčková a dodala. „Další postup od letošního února již není blokován."



Jenže stále přetrvává komplikace s majetkoprávním vypořádáním. „Ke kompletaci dokladové části žádosti o vydání stavebního povolení je nutné tento proces dokončit. Jednání v této věci vede příslušný odbor krajského úřadu," konstatovala Hanáčková. „Termín uzavření je zatím nejasný."



Kraj podle mluvčí doufá, že se podaří pro tuto 2. etapu získat stavební povolení do konce roku 2012. Výstavba by měla stát zhruba 83 milionů korun.



Potíže by do velké míry měly být vyřešeny s 1. etapou II. části, tedy té od okružní křižovatky Žernosecká po napojení na ulici Masarykova.



První územní rozhodnutí bylo vydáno už v roce 2001, avšak v průběhu další přípravy stavby byly dohodnuty změny. Původně se totiž plánovala výstavba tunelu kvůli křížení železniční trati, což se nelíbilo.

Místo tunelu tak vznikl nápad nahradit přeložkou železnice, zhruba v prostoru mrazíren a vedením přivaděče v souběhu se železnicí bez křížení. „Jde o změnu v úseku km 0,340 – 1,458. Pro tuto změnu zajistilo město Litoměřice novou dokumentaci ve stupni k územnímu řízení," sdělila Magdalena Hanáčková.



„Územní rozhodnutí bylo vydané v červnu 2011. Vloni v září byla dokumentace předána na krajský úřad k zajištění dalších stupňů projektové dokumentace."



Podle krajské mluvčí zahájení této etapy přípravy se letos nepředpokládá. „Kalkulace nákladů na tuto část stavby je 268 milionů korun," dodala.

První část přivaděče Prosmyky je už několik let v provozu, a to včetně nového mostu přes řeku Labe. Nově u „kruháku" Žernosecká vznikla i čerpací stanice.