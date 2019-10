Přidat se k legendám? Kdo by nechtěl. Pokud se vám to nepodaří za života, nezoufejte. Poslední příležitost k tomu budete mít na litoměřickém městském hřbitově. Odpočívat tu totiž můžete s významnými osobnostmi.

Ilustrační snímek. Litoměřický hřbitov během dušiček | Foto: Deník / Karel Pech

Místa je zatím dost. Nejvíc kapacit je u kopaných hrobů. „Volných míst jsou stovky,“ řekl správce Pavel Lolo. Míst na urnové pomníčky jsou oproti tomu desítky. Město ale chystá zřídit další dva sektory. K dispozici je i několik míst na klasické hrobky. A na kolik to vyjde? „Cena za pronájem urnového pomníčku na 5 let včetně souvisejících služeb je 683 korun, za kopaný hrob na 15 let 4095 korun, u hrobky na 5 let 2730 korun,“ vypočítal Lolo.