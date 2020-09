Památka pochází z roku 1517. Střeží ji ve Státním oblastním archivu v Litoměřicích.

Litoměřický graduál z počátku 16. století. | Foto: Deník / Karel Pech

Dohromady třiadvacet let trvalo postupné restaurování 500 let staré památky, která patří mezi největší kulturní poklady České republiky. Takzvaný Litoměřický graduál, jenž se do města nyní vrátil zpět z Národního archivu, je unikátní také v tom, že na třech místech zobrazuje Mistra Jana Husa před kostnickým koncilem a na hranici.