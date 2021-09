Především ve své první polovině je velmi bohatě ilustrovaný a muselo trvat roky, než byl kompletní. Díky úctyhodným rozměrům viděli na texty všichni zpěváci na kůru kostela, kde byl graduál dlouhá desetiletí umístěn. V 18. století ho za svůj majetek prohlásilo město, což ho zřejmě zachránilo. V roce 1784 se totiž bratrstva rušila a jejich majetek byl prodáván v dražbě. Pro spoustu podobných graduálů to znamenalo konec, byly rozprodány a poztrácely se.

Litoměřický graduál pochází z 16. století a letos v dubnu byl prohlášen za archivní kulturní památku. Kniha s liturgickými zpěvy váží téměř šedesát kilogramů a do Litoměřic se vrátila po 24 letech z Národního archivu v Praze, kde byla zrestaurována a zdigitalizována.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.