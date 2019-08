Přes opakované pokusy totiž nakonec nedokázala sehnat náhradu za původní lékařku. Už dříve kvůli personální nouzi vzdala i provozování ordinace v Lovosicích. Zdravotní karty pacientů mají uschované. Pokud je chcete, musíte si je vyžádat přes e-mail.

Litoměřická ordinace vznikla v únoru v roce 2016 bez kmenových pacientů „na zelené louce“. O služby původní lékařky Martiny Antalové byl i díky možnosti objednání on-line zájem, postupně se k ní přihlásilo na 1 600 pacientů. Doktorka ale od Osobního lékaře před rokem odešla. Ordinovala nejprve v Třebenicích, nyní praktikuje opět v Litoměřicích pod vlastní společností. Už dříve převzala na 800 pacientů z Mánesovy ulice. Ostatní, kteří s ní byli spokojení, ale zklame. „Už mám naplněnou kapacitu,“ uvedla lékařka.

Po jejím odchodu se firma pokusila získat nového lékaře. A nejen do Litoměřic. Zřídila totiž další ordinaci v Lovosicích. Mladému lékaři, kterého tam dosadili, uložili, aby do získání dalšího praktika dojížděl i do Litoměřic. Dlouho nevydržel a v litoměřické i lovosické ordinaci pak krátce praktikovala svérázná lékařka, se kterou se Osobní lékař rychle rozloučil sám.

„Spolupráce s paní doktorkou musela bohužel být ukončena z velmi závažných důvodů neslučitelných s výkonem povolání lékaře,“ sdělili na Facebooku ordinace.

Kontroverzní lékařka ale podle svých slov odešla sama kvůli přetěžování a nedostatečnému finančnímu ohodnocení. „Bylo to o zdraví. Práce se v tom množství a chvatu nedala dělat tak, abych s ní byla spokojená a měla v duši klid,“ svěřila se uživatelům sociální sítě.

Tak či onak, lovosickou ordinaci s jejím odchodem Osobní lékař definitivně uzavřel. A i s fungováním litoměřické ordinace lidé ztráceli trpělivost. „Je těžké si budovat potřebnou důvěru pro role pacient a lékař, která je pro správnou léčbu důležitá stejně jako medikamenty, pokud se lékaři stále střídají,“ poznamenala na Facebooku jedna z nespokojených pacientek Radka.

Litoměřickou ordinaci pak dočasně převzal garant Osobního lékaře, Otto Loucký z Teplic. Výhledově ji ale měl vést někdo mladší. Firmě se však nepodařilo získat nikoho. „Poslední pokus selhal v červenci,“ uvedli v Osobním lékaři s tím, že je to obraz toho, jak extrémně těžké je v současnosti sehnat mladé lékaře do malých měst dál od Prahy.

Zbylým asi šesti stovkám pacientů nabízí Osobní lékař služby své ústecké ordinace. Ovšem jen na jeho webu. Pokud dorazíte do Mánesovy ulice, nedozvíte se nic. „Objekt není v našem vlastnictví. Pacienti byli zvyklí pracovat s internetem, s mnohými už si mailujeme a řešíme převzetí dokumentace,“ vysvětlili ve společnosti s tím, že zdravotní karty pacientů jsou nyní u MUDr. Louckého v Teplicích a lidé si o ně mají napsat na e-mail info@osobni-lekar.com.