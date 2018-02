Litoměřicko zná nej sportovce. V anketě triumfoval házenkář Jiří Motl

Litoměřice /FOTO, VÝSLEDKY/ – Čtenáři, sportovní odborníci a novináři opět po roce ocenili úspěchy sportovců z regionu. Připravili jsme pro ně pěkný galavečer.

Lovosický házenkář Jiří Motl se po roční pauze vrátil na trůn. Kanonýr extraligového týmu získal v anketě Nejúspěšnější sportovec, kterou Litoměřický deník vyhlašuje společně s Okresním sdružením České unie sportu ve spolupráci s městem Litoměřice a má ji produkčně na starosti agentura Sport Action, nejvíce bodů.

Konečné výsledky vznikly součtem hlasů jednotlivých subjektů od čtenářů Deníku (ti určili hvězdu Deníku), sportovních redaktorů, předsedů vybraných TJ a SK, členů VV OS ČUS, představitelů měst a obcí.

Vítěz Motl: až se stydím

„Nebudu dělat Karla Gotta, když to vezmu s nadsázkou, ale fakt jsem to nečekal,“ poznamenal se smíchem Jiří Motl, aby už vážně dodal: „Když vidím ty úspěchy ostatních, tak se až stydím, že jsem před nimi. To jsou leckdy mistři světa, Evropy, no a mezi nimi i já, který sice hraje extraligu, zahrál si za reprezentaci, ale pořád je to kolektivní sport, ze kterého je přece jen o něco těžší se prosadit.“

Lovosický kanonýr našel důvody své obliby. „Kdybychom s Lovosicemi nehráli každý rok v popředí tabulky, nebyli úspěšní v pohárech, tak je to všechno jinak. Naštěstí se nám celkem daří, chodí na nás fandové z celého regionu a my je nechceme nikdy zklamat. Jak říkám, každý úspěch je závazek. Nikdy nemůžeme zvolnit, vždycky chceme s mančaftem příznivce potěšit.“

Druhý skončil jezdec roudnické Buggyry Adam Lacko, který v loňském roce ovládl evropský šampionát tahačů, a třetí byl Jan Landa. V kolektivech zvítězil házenkářský výběr z Lovosic před basketbalisty litoměřického Slavoje a futsalisty Gardenline. Ti jsou těsně před koncem základní části nejvyšší domácí soutěže na čtvrté příčce a mají ambice. „Chceme co nejvýš. Věříme, že se v play–off probojujeme co nejdál a potrápíme třeba i Chrudim,“ poznamenal za Gardenline Jan Janda.

Nejúspěšnější sportovec roku 2017 Litoměřicka:

Čtenáři

Jednotlivci dospělí:

1. Marešová

2. Vavrek

3. Hájková

4. Motl

5. Landa

6. Adamík

7. Ulbrich

8. Záruba

9. Čupr

10. Bílek

Jednotlivci mládež:

1. Masopustová

2. Jafar

3. Kafka

4. Netrh

5. Součková

Kolektivy dospělí:

1. ASK Lovosice SK kickboxu

2. Gardenline Litoměřice

3. Taneční skupina Funky Dangers

Kolektivy mládež:

1. Funky Dangers

2. Sport Judo

3. Slavoj BK Litoměřice

Trenér:

Masopust

Handicap:

Smrčka

Masters:

Godla

Kluby

Jednotlivci dospělí:

1. Motl

2. Lacko

3. Vršecký

4. Čupr

5. Hájková

6. Landa

7. Marešová

8. Bílek

9. Adamík

10. Vavrek

Jednotlivci mládež:

1. Svoboda

2. Červínová

3. Netrh

4. Masopustová

5. Kašpar

Družstva dospělí:

1. – 2. Slavoj BK Litoměřice

1. – 2. HK FCC Město Lovosice

3. Buggyra

Družstva mládež:

1. Sport Judo Litoměřice

2. Funky Dangers

3. Slavoj BK Litoměřice

Trenér:

Masopust, Červín

Handicap:

Smrčka

Masters:

Godla

Česká unie sportu

Jednotlivci dospělí:

1. Motl

2. Čupr

3. Lacko

4. Landa

5. Bílek

6. Marešová

7. Hájková

8. Adamík

9. Záruba

10. Vavrek

Jednotlivci mládež:

1. Netrh

2. Kašpar

3. – 5. Masopustová, Součková, Svoboda

Družstva dospělí:

HK FCC Město Lovosice

2. Slavoj BK Litoměřice

3. Funky Dangers

Družstva mládež:

1. Funky Dangers

2. – 3. HK FCC Město Lovosice

2. – 3. Sport Judo Litoměřice

Trenér:

Šotnar

Handicap:

Smrčka

Masters:

Godla

Města

Jednotlivci dospělí:

1. Landa

2. Lacko

3. Vršecký

4. Motl

5. Hájková

6. Čupr

7. Adamík

8. Vavrek

9. Bílek

10. Záruba

Jednotlivci mládež:

1. Svoboda

2. Červínová

3. Netrh

4. Nováček

5. Bayer

Družstva dospělí:

1. Slavoj BK Litoměřice

2. HK FCC Město Lovosice

3. Gardenline Litoměřice

Družstva mládež:

1. Sport Judo Litoměřice

2. Slavoj BK Litoměřice

3. HK FCC Město Lovosice

Trenér:

Suchý

Handicap:

Smrčka

Masters:

Bodó

Sportovní redaktoři

Jednotlivci dospělí:

1. Lacko

2. Marešová

3. Záruba

4. Landa

5. Vavrek

6. Motl

7. Adamík

8. Hájková

9. Čupr

10. Vršecký

Jednotlivci mládež:

1. Jafar

2. Svoboda

3. Červínová

4. Netrh

5. Strnad

Družstva dospělí:

1. HK FC Město Lovosice

2. Gardenline Litoměřice

3. Slavoj BK Litoměřice

Družstva mládež:

1. Sport Judo

2. HK FCC Město Lovosice

3. Slavoj BK Litoměřice

Trenér:

Šotnar

Handicap:

Smrčka

Masters:

Godla

Celkové výsledky

Jednotlivci dospělí:

1. Motl (házená)

2. Lacko (motorismus)

3. Landa (házená)

4. Marešová (kickbox)

5. Hájková (judo)

6. Čupr (šerm)

7. Vavrek (futsal)

8. Adamík (házená)

9. Vršecký (motorismus)

10. Záruba (futsal)

Jednotlivci mládež:

1. Svoboda (Sport Judo Litoměřice)

2. Netrh (PK Litoměřice, plavání)

3. Červínová (ASK Lovosice, oddíl atletiky)

4. Masopustová (ASK Lovosice, SK kickboxu)

5. Jafar (ASK Lovosice, SK kickboxu)

Kolektiv dospělých:

1. HK FCC Město Lovosice (házená)

2. Slavoj BK Litoměřice (basketbal

3. Gardenline Litoměřice (futsal)

Kolektiv mládeže:

1. Sport Judo Litoměřice dorost

2. Taneční škola Funky Dangers

3. Slavoj BK Litoměřice U14 (basketbal)

Masters:

Godla (ASK Lovosice, SK kickboxu)

Trenér:

Šotnar (Slavoj BK Litoměřice, basketbal)

Handicap:

Smrčka (Klub zrakově postižených sportovců ASK Lovosice, plavání)