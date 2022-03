Sbírka ještě nekončí

Autobus, který pomoc odvážel, se zpět do Čech nebude vracet prázdný. Na sever Čech poveze uprchlíky, kteří najdou zázemí v Ústí nad Labem. „Až se sem tito lidé dostanou, budeme pro ně potřebovat další věci. A to především oblečení, ložní prádlo či hračky pro děti. Budeme tedy pořádat další sbírku. Konkrétní věci, které budou potřeba, včas zveřejníme podle aktuálních potřeb,“ doplnila Auerveková a připomněla, že v tuto chvíli není vhodné, aby se lidé vydávali pomáhat na hranice na vlastní pěst. Místo toho se mají domluvit se spolky, které pomoc organizují tak, aby nevznikaly chaotické situace, které už tak nelehký stav jen komplikují. Nejsnazší cesta pro nabídnutí pomoci je možná prostřednictvím webových stránek www.pomahejukrajine.cz.

Až do pátku 4. března bude v Úštěku probíhat ještě jedna sbírka materiální pomoci. Do Pivotéky pod Sedlem na Mírovém náměstí už krátce po jejím zahájení lidé v úterý přinášeli drogerii a oblečení. Patřil mezi ně i Josef Rytina. „Přivezl jsem různou drogerii a také oblečení,“ poznamenal, když ukládal naplněné kartónové krabice s viditelně označeným obsahem na určené místo.

FOTO: Lidé na Mírovém náměstí zapalovali svíčky. Odsoudili tím útok na Ukrajinu

Sbírku v úštěcké pivotéce pořádají místní dobrovolníci ve spolupráci s organizací Šatník Praha, která aktuálně poptává dětské a dámské oblečení a hygienické potřeby. Věci, pokud možno zabalené v krabicích, sem dárci mohou nosit každý den od 13 do 17 hodin. „Vše poté odvezeme do Prahy. Odtud budou následně posílány do uprchlických center po celé republice,“ řekl jeden z organizátorů Ondřej Elísek.

Další sběrná místa pro rychlou materiální pomoc jsou i na mnoha dalších místech okresu. Litoměřická pobočka organizace Naděje už v neděli vypravila na ukrajinskou hranici první auto naplněné hygienickými potřebami a dětskou výživou. Sbírka však stále pokračuje.

Do Čech přivezli maminku s dětmi

Vedoucí terénního programu litoměřické Naděje Renáta Langer popsala, že zpět z přechodu Ubľa odváželi maminku se dvěma dětmi. „Původně jsme ji vezli do Prahy, ale zjistilo se, že má příbuzné v Litoměřicích, takže nakonec putovala k nim,“ zmínila Langer s tím, že v tuto chvíli je další auto s pomocí už připravené a čeká jen pokyn, kdy na hraniční přechod opět vyrazí.

Na východ! Dobrovolníci v dodávkách vezou Ukrajině materiální pomoc z Ústecka

Mezitím stále fungují tři sběrná místa Naděje, a to v Litoměřicích v ulici Na Kocandě s číslem popisným 532, dále v Sociálně terapeutické dílně v Roudnici nad Labem na Třídě T. G. Masaryka a do sídla Terénního programu ve Štětí v ulici U Tržnice. Na všech místech každý všední den od 8 do 15 hodin. „Aktuálně sháníme hlavně trvanlivé potraviny, dětskou výživu a drogerii, dámskou hygienu, ručníky, osušky, deky a zdravotnický materiál. A v současné době také hygienicky balený cukr. Takový, jaký znají lidé například z kaváren,“ nastínila potřebné věci Langer.

Ukrajině pomáhají také v Lovosicích. Kromě městského úřadu, který spolu s obcemi ve svém ORP zajišťuje a koordinuje ubytování, stravu, hygienické prostředky a další náležitosti, se zapojila také občanská iniciativa Lovo Spolu. Ta otevřela sběrné místo v Rodinném centru Mozaika v Přívozní ulici, kde poptávají hlavně zdravotnické potřeby. Lidé je tam mohou přinášet ve všední dny od 10 do 14 hodin.