Spoustu ctitelů má Karel Gott i v Litoměřicích a celém regionu. Na poslední rozloučení se jich v pátek 11. října ale do Prahy moc nevypravilo. A to kvůli očekávatelným dopravním komplikacím před metropolí i v ní samé, obsazeným hotelům a celkově mase ostatních fanoušků. Ti se na pietu chystali nejen z celé republiky, ale i ze sousedního Německa.

Litoměřičané měli ale možnost uctít Mistra přímo v jejich městě. „Nikdy nezapomeneme“ a další vzkazy plní šest hustě popsaných listů knihy vzpomínek na pietním místě k uctění zesnulého Zlatého slavíka na Hradě. Poctu Karlovi Gottovi tam zřídili lidé z litoměřického městského úřadu.

Kromě vzkazů od starších se k pietě připojily i děti, a to očividně podle ještě nepříliš vypsaného písma. Jako třeba Klárka, Nelinka a Sárinka. „Byl jste tu s mým dědou, babičkou, tátou i se mnou a díky vám mám krásné vzpomínky na své milované,“ stojí například v zápisníku.

Že Gott byl a je legendou a jeho úmrtí zásadní událostí mezi seniory, potvrdila Melanie Vyskočilová z litoměřického Domova U Trati. „Minulý pátek jsme byli na Žofíně na Dni seniorů a sjeli jsme také na Bertramku zapálit Mistrovi svíčku,“ říká. Seniorky také poslaly soustrastný dopis pozůstalým.

I v našem regionu žijí lidé, kteří s Mistrem přišli přímo do kontaktu. Nejen jako fanoušci, ale také profesně. Muzikant Jiří Kudrman z Lovosic, který nedávno oslavil 80 let, doprovázel Gotta na saxofon a klarinet na dvou jeho deskách Sentiment a Swing kolekce. Nejdřív jako člen big bandu Českého rozhlasu, později orchestru Felixe Slováčka.

S Mistrem na deskách

Ještě teď, když v rádiu hraje nějaká zpěvákova píseň, pozná občas Kudrman své party. Kromě natáčení ve studiu se s ním potkával i na koncertech. „Karel si hlídal, abychom hráli dobře, chtěl mít pod sebou dobré základy,“ popsal hudebník a dodal, že si dodnes občas zahraje s lidmi, se kterými Gott vystupoval.

Podle Kudrmana byl Gott „príma kluk“, i když na pivo s ním nechodil. „Viděli jsme se vždy při práci, vycházeli jsme spolu dobře,“ říká muzikant z Lovosic. Ani ten se do Prahy nevypravil. Jak on, tak jeho žena už trpí na nohy. Za Mistra se ale v uplynulých dnech pomodlili v jejich křesťanském kruhu.

Gott také secvičil jednu z legendárních scének s komikem Felixem Holzmannem, který strávil značnou část života v Litoměřicích. Podle Holzmannovy dcery Ireny Petrichové si komik pochvaloval zpěvákovu výbornou paměť. „Takže to s ním bylo rychlé a jednoduché. Pamatoval si, do jaké kamery se má dívat, když říká to a to,“ popsala Petrichová.

Přestože Gottovo úmrtí zdánlivě prožívá především starší část společnosti, znamenal hodně i pro mladší. Dokazují to slova populárního 21letého zpěváka Timmy Whitea, jehož civilní jméno je Tomáš Chudoba. Pochází z Hoštky a dnes žije v Litoměřicích. Podle Whitea byl Gott jakýmsi sjednotitelem. „Dokázal propojit generace, tím byl pro mě výjimečný,“ říká.

Babička mu dokonce radila, aby byl laskavý a skromný jako Gott. Jeho písně si White zpíval v soukromí, jeho tatínek, rovněž hudebník, je hrává i s kapelou. „Neznám člověka, který by měl mít důvod nemít Karla Gotta rád. I na Facebooku či Instagramu mu vyjádřila lítost řada mých fanoušků,“ dodal White.

Zavzpomínejte na jedinečného Karla Gotta

Posílejte nám fotografie související s pohřbem Karla Gotta. Jak na něj vzpomínáte, jdete se s ním rozloučit přímo do Prahy? Nebo zapálíte svíčku ve vašem městě?

Zašlete nám vaše snímky na adresu zdenek.plachy@denik.cz a pomozte vytvořit speciální pietní galerii, skrze kterou vzdáme hold zesnulé legendě české hudby.