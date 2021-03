Litoměřická radnice informovala začátkem března obyvatele, že by k přeplnění nádob mohlo docházet v souvislosti se zahájením testování zaměstnanců či zvýšenou zimní nemocností pracovníků svozové společnosti FCC BEC. V některých exponovaných místech se tak skutečně stalo, ale jen na krátkou dobu.

„Naše firma dělá vše, aby minimalizovala takové dopady na obce, kterým zajišťuje svozové služby. Problémy řešíme přesuny zaměstnanců v rámci jednotlivých středisek a uvnitř naší společnosti tak, aby se možný výpadek podařil co nejrychleji nahradit,“ vysvětlila mluvčí firmy FCC BEC Kristina Jakubcová. K likvidaci odpadu přispívají i technické služby, jejichž zaměstnanci každý den objíždějí kontejnerová stání a materiál odložený mimo kontejnery odvážejí na sběrný dvůr.

Dlouhodobým problémem většiny měst nejsou jen přeplněné kontejnery, ale také velkoobjemový odpad, který lidé odkládají právě u kontejnerových stání. Přitom většina obcí má zřízené sběrné dvory, kde se takového i nebezpečného odpadu mohou lidé bezplatně zbavit. Obce za tuto službu platí nemalé peníze, a proto se brání vytváření černých skládek. „Náš odbor životního prostředí řešil loni několik případů, kdy se podařilo zjistit viníka ukládání objemového odpadu u kontejnerů, a uložil i pokuty. Ty mohou pro občana dosáhnout až do výše 50 tisíc korun, u právnických osob až 300 tisíc korun,“ upozornila mluvčí města Litoměřice Eva Břeňová.

Náklady na odpadové hospodářství v obcích přesahují ročně miliony korun, například v Litoměřicích činily loni zhruba 24 milionů. Město přitom každý rok investuje nemalé částky na zvýšení komfortu služeb pro obyvatele modernizací a rozšiřováním kontejnerových stání. Loni za tři miliony korun uvedlo do provozu vlastní kompostárnu v Třebouticích, kam sváží převážnou část biologicky rozložitelného materiálu z města a od majitelů hnědých nádob.

Je logické, že při tak obrovských nákladech se obce brání dalším zbytečným výdajům, které plynou z nezodpovědnosti některých obyvatel. Nešvar vytváření černých skládek u kontejnerových stání překročil loni únosnou hranici také v Roudnici nad Labem. Hlavně na sídlištích se začal ve velkém objevovat odložený nábytek, spotřebiče, koberce a další věci, kterých se lidé zbavovali při modernizaci svých domácností.

„Z toho se dá usoudit, že za nepořádkem stojí především obyvatelé, kteří nemají hluboko do kapsy a měli by mít tudíž i pár korun na odvoz nepotřebných věcí do sběrného dvora. V listopadu jsme se rozhodli, že budeme apelovat na obyvatele v těchto místech experimentem a nepořádek jsme odtud přestali odvážet. Opatření po třech týdnech zabralo, hromady se už nenavyšovaly a zaznamenali jsme i zvýšený zájem o služby sběrného dvoru,“ uvedl místostarosta Roudnice nad Labem Jiří Řezníček.

Experiment proto město ukončilo a stání u kontejnerů nechalo uklidit. Situace se na čas stabilizovala, ale při posledních kontrolách například v ulici Stavbařů se odpad opět objevil. „Opatření proto znovu obnovíme, ale ne v takovém rozsahu. Technické služby do takových míst nebudou v týdnu vyjíždět třikrát jako dosud, ale jen jednou. Snad to zabere,“ doplnil Řezníček.

Odlišný přístup k odpadu mají obyvatelé venkova, kde panuje menší anonymita. Městečko Hoštka, které loni obsadilo 2. místo v soutěži O skleněnou popelnici, díky založení sběrného dvoru před šesti roky rázem zaznamenalo snížení počtu černých skládek v přírodě. Do loňského roku lidé uložili do dvora 455 tun tříděného odpadu a 750 tun objemného a ostatního odpadu. „Od samého počátku obyvatele motivujeme k využívání dvoru. Za každé uložení odpadu dostává občan ústřižek, který je jednou za čtvrt roku slosovatelný. Dárky v hodnotě tří tisíc korun jsou pro ně příjemnou odměnou,“ sdělil starosta města Milan Konfršt.

Řada měst a obcí zvýšila pro letošní rok poplatky pro obyvatele za sběr, odvoz a likvidaci odpadu. Vedl je k tomu především nový zákon o odpadech, který začal platit od Nového roku.

Vyšší poplatek, rozdělený do dvou položek, mají i obyvatelé Prackovic nad Labem. Ten si mohou během roku snížit, pokud se přihlásí do systému třídění recyklovatelných složek odpadu.



„Motivace zabírá, do systému se zapojuje naprostá většina z 634 domácností. Prvnímu členu takové domácnosti je za každý naplněný a odložený pytel s papírem, plasty či nápojovými kartony připsáno pět korun. Tento odpad se ještě jednou vytřídí ve sběrném místě a upraví pro expedici k odběrateli. Tím docilujeme lepšího zhodnocení. Úleva na poplatcích se přiznává až do výše 250 korun u jednočlenné domácnosti a až 500 korun u vícečlenné domácnosti. Každý rok tak zpětně dáme obyvatelům na slevách za poplatky 30 až 50 tisíc korun,“ vysvětlila starostka obce Andrea Svobodová Křešová.