Litoměřicko čeká bitva o Senát. Je podle vás zbytečný, jak tvrdil Andrej Babiš?

Litoměřicko /ANKETA/ - Kandidáti v kraji se shodují: Senát je pojistka demokracie. O zrušení této instituce hovořil premiér Babiš

Budova Senátu. Ilustrační foto. Foto: Archiv VLP

Pro jednoho je drahý a zbytečný, pro druhého je to pojistka demokracie a nedílná součást českého ústavního systému. Řeč je o Senátu. Právě o horní komoře Parlamentu ČR se v posledních dnech hovoří stále více. A není to jen kvůli tomu, že strany a hnutí postupně zveřejňují jména svých kandidátů do říjnových voleb, jež se uskuteční ve třetině obvodů včetně Teplicka, Litoměřicka a Chomutovska.

„Diskuze o zrušení Senátu mi přijdou jako úplně z jiné planety. Vzhledem k tomu, kdo a jak nám vládne z Hradu a kdo byl opět jmenován premiérem, tak je Senát jednoznačně pojistkou demokracie,“ řekl Pavel Šedlbauer, který stál řadu let v čele AGC Flat Glass Czech a momentálně je předsedou představenstva FK Teplice. O senátní post bude na Teplicku usilovat coby nezávislý kandidát za TOP 09.

Podle Babiše je Senát zbytečný

O zrušení Senátu nedávno hovořil premiér Andrej Babiš (ANO). Považuje ho za drahý a zbytečný. Roční provoz Senátu stojí zhruba 600 milionů korun. Podle dlouholetého senátora za Teplicko Jaroslava Kubery (ODS) má však horní komora smysl. „Čím více se tlačí komunisté k moci, tím větší má význam. Dokáže otupit jejich snahy o změny volebního zákona a ústavy,“ uvedl Kubera.

Kritiku, že senátoři brzdí práci poslanců, Kubera nebere. „Frekvence paskvilů zákonů, které k nám ze Sněmovny přichází, je obrovská. Poslanci je schvalují většinou v prvním čtení a na jejich kvalitě je to vidět. Musíme jim je vracet k předělání,“ dodal.

První kolo letošních senátních voleb proběhne společně s komunálními 5. a 6. října, případné druhé kolo bude o týden později. Senátorem za Teplicko chce být kromě Kubery a Šedlbauera i Tomáš Zíka (KSČM) či Zdeněk Bergman (Volba PRO! Teplice).

Senátní volby proběhnou ještě na Litoměřicku a Chomutovsku. O křeslo v horní komoře za obvod Litoměřicko-Slánsko mají zájem Ladislav Chlupáč (ODS), Libor Uhlík (Severočeši), Josef Šenfeld (KSČM) a Ondřej Štěrba (ANO). Na Chomutovsku bude o hlasy voličů usilovat třeba Václav Homolka (KSČM), který se pokusí obhájit post senátora, či Přemysl Rabas coby nezávislý kandidát pod záštitou hnutí Senátor 21. „Senát má v dnešní době ještě větší význam než v minulosti a je třeba, aby byl každý jeho člen co nejvíc nezávislý,“ uvedl Přemysl Rabas pro Chomutovský deník.

Senát má zákonodárnou funkci. Svůj podpis zanechává na řadě zákonů, které do něj přichází z Poslanecké sněmovny. Kromě toho společně s prezidentem rozhoduje o soudcích Ústavního soudu. Bez jeho výslovného souhlasu také nelze přijmout ústavní a volební zákony.

V případě rozpuštění dolní komory supluje její funkci, současně plní podle odborníků roli hlídacího psa demokracie.