Podle modelu Českého hydrometeorologického ústavu má hladina Labe kulminovat v Ústí nad Labem na 689 centimetrech. V Mělníku už klesá z maxima 611 centimetrů ze středečního rána a má poměrně rychle opadávat.

„Limnigraf na mostě Generála Chábery ukazoval před šestou hodinou ranní 435 centimetrů. Od té doby je stav víceméně neměnný a další nebezpečí již v tuto chvíli nehrozí. Vedení města rozhodlo, že Litoměřické vinobraní se v sobotu uskuteční, a to s charitativním podtextem,“ uvedla mluvčí Městského úřadu Litoměřice Eva Břeňová. Doplnila, že jsou uzavřena parkoviště pod Tyršovým mostem, které je ze dvou třetin zaplaveno, a před areálem letního koupaliště, v jehož části jsou vodní laguny.

close info Zdroj: se svolením MÚ Litoměřice zoom_in Rozvodněné Labe pod Tyršovým mostem v Litoměřicích.

Vinobraní v Litoměřicích letos nebude pouze o radosti z nové úrody révy a kulturním programu. Bude také o pomoci. Jednak vinařům, jednak lidem, které zářijová povodeň zasáhla s plnou silou.

„Počasí zasadilo vinařům ránu hned na jaře, kdy v Čechách pomrzla velká část úrody. Musíme je podpořit a jít dál i přesto, že v některých částech republiky prožívají lidé hrozivé, místy přímo tragické chvíle,“ řekl starosta Litoměřic Radek Löwy.

V rámci vinobraní proběhne sbírka organizovaná Charitou ČR ve spolupráci s městem. „Pokladna bude stát až do 20. hodiny na místě, kde v uplynulých ročnících lidé hlasovali v soutěži o nejlepší burčák. Ta se letos neuskuteční,“ informovala Michaela Mokrá, ředitelka Městských kulturních zařízení Litoměřice. K dispozici má být i QR kód pro lidi, kteří by chtěli do sbírky přispět elektronicky.

Pokladnička bude po celou dobu vinobraní pod dohledem, poté rozpečetěna a výtěžek vložen na transparentní účet v bance. „Zároveň ve čtvrtek na řádném jednání zastupitelstva navrhneme, aby i město Litoměřice uvolnilo příspěvek do sbírky organizované Charitou ČR,“ plánuje starosta Löwy.

Litoměřické vinobraní se uskuteční v sobotu 21. září. Slavnost sklizně vinné révy je spojena s kulturním programem, hudebními vystoupeními, degustacemi vína, burčáku a dalších pochutin.

Kompletní program Litoměřického vinobraní 2024 najdete na mkz-ltm.cz.

Program bude probíhat na několika scénách - na Mírovém náměstí, Tržnici Felixe Holzmanna, hradním nádvoří a nádvoří kina, Dominikánském náměstí a v klubu Baronka. Potěší jistě i letošní novinka, nová scéna Rockový vinařský koutek Valchiria v Michalské ulici s kávou, vínem a hudbou.

Mezi hlavní body programu patří vystoupení kapel No Name (20.00) či Marty Jandové (22.00) na Mírovém náměstí, Holki (17.00) nebo No Headache (21.00) na nádvoří kina.

Městem také kolem 15. hodiny projde královský průvod, na historické scéně na centrálním náměstí budou bavit šermíři, komedianti a kejklíři, večer zpestří ohňové show. „V průběhu dne se můžete těšit také na rytířský tábor a život ve středověku v litoměřické katovně nebo živé obrazy na náměstí, které zajistí družiny královských zbrojnošů, kyrysníci na koních a žoldnéři války třicetileté,“ lákají pořadatelé.

