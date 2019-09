Na výstavišti o víkendu skončil populární zahrádkářský veletrh s více než 40letou tradicí. Zavítalo na něj kolem 86 tisíc lidí. Pořádající tým společnosti Zahrada Čech si ale oddychne jen na moment. Kromě příprav na říjnové Tech Days i Gastro Food Fest ho od 13. do 22. prosince opět čeká organizace vánočních trhů v centru Litoměřic. Na akci společnost dostane od města dvojnásobek obvyklé dotace. Za 150 tisíc navíc pořídí nový betlém. Do budoucna chce trhy zatraktivnit ještě daleko víc.

Město dosud Zahradě Čech přispívalo částkou 150 tisíc na kulturní program vánočních trhů. „Rozpočet akce je značně vyšší, osciluje to mezi 500 a 600 tisíci,“ upozornil jednatel Zahrady Čech a místostarosta Litoměřic Lukas Wünsch (Severočeši Litoměřice) s tím, že trhy tak společnost dofinancovává z vlastních prostředků.

O stávající podobě trhů se ve městě diskutuje. Podle pořadatelů ale realizaci jakýchkoli nových nápadů brání nedostatek peněz. I proto letos požádali zastupitele o dvojnásobnou dotaci 300 tisíc. Ti ji schválili a společnost díky tomu pořídí nový dřevěný betlém.

U něj by to ale končit nemělo. S velkými plány seznámila litoměřické zastupitele na jejich posledním jednání ředitelka Zahrady Čech Michaela Mokrá. Podle ní by bylo ideální celé trhy ohradit. „Ale ten prostor je tak obrovský, že jen samotná dekorace ohranění by byla velmi nákladná,“ připustila ředitelka, která mezi zastupiteli vystoupila 12. září.

Líbila by se jí také vstupní brána, aby lidé na trhy chodili cíleně a nebrali je jen jako zkratku mezi jednou a druhou částí náměstí. Ráda by i speciální pódium a zvláštní osvětlení.

Světelná výzdoba láká

„Velmi nás trápí, že náměstí od 16. hodiny dál nesvítí, svítí pouze stánky,“ řekla Mokrá. Podle ní se svítící věci nelíbí jen dětem, ale i dospělým. „Pokud by trhy svítily, lidé by se tam zdrželi také déle než jen na svařák,“ je si jistá ředitelka.

Organizátoři litoměřických vánočních trhů by chtěli i víc programu mimo pódium. Zatím pořádali soutěž litoměřických školek o nejkrásnější stromeček, který pak trhy zdobí. „Líbila by se nám Ježíškova pošta nebo fotokoutek s andělem. Ale i to je odvislé od finančních možností,“ nastínila Mokrá.

Ideální vánoční trhy v Litoměřicích by tak podle představ pořadatelů vyšly na 1,5 milionu. Podle Mokré lze ale trhy obohacovat postupně. Tak jako letos betlémem za 150 tisíc navrch. Lidé se i na letošních trzích můžou těšit na prodejní stánky. Loni pořadatelé sortiment omezili na zboží korespondující s Vánocemi. Tak tomu má být i letos.

Investice města do vánočních trhů se ale setkala i s jednou výhradou. Podle opozičního zastupitele Petra Panaše (Strana zelených) by bylo rozumnější pořizovat movité věci jako pódium či světelnou výzdobu do majetku města, případně městských kulturních zařízení. „Nemusejí se využít jenom na Vánoce. Nemůžeme ani předjímat, zda Zahrada Čech bude provozovat vánoční trhy i do budoucna. Provozovala farmářské trhy, dnes už je také neprovozuje,“ upozornil zastupitel.

O neplastové nebo kompostovatelné obaly a třídění odpadu se zajímal Petr Kubec (ODS). „Postupně se pokoušíme přejít na ekologické věci,“ ujistila Mokrá s tím, že letos bude novinkou právě tříděný odpad. „Prodejci nápojů budu prodávat do skla nebo papírů,“ doplnila.

Stánky pro školy nebo hospic

Organizátoři letos nabídnou několik stánků i městským organizacím. Hlavně školám, ale i zdejším neziskovkám. Jako Hospici svatého Štěpána, který by měl mít nejspíš během jednoho dne na akci stánek s výrobky běžně dostupnými v obchodu Bona Fide, jejichž nákupem lidé hospic podporují.

Doprovodný program s motivem vzpomínání na už nežijící blízké v hospici připravují. „Uvažujeme například o pouštění svíček nebo věšení vzkazů už nežijícím na stromeček,“ přiblížila Renata Vášová z hospice. „Chceme, aby se lidé i ve vánočním shonu zastavili, aby Vánoce dostaly i duchovnější rozměr tak, aby lidé nezapomínali, co je nejdůležitější, tedy vztahy mezi lidmi i v rodině,“ dodala Vášová.