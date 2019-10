Rozpočet na nový rok právě dotahují ve Fotbalovém klubu Litoměřicko. Kvůli nesplaceným dluhům, které klub řeší, musí počítat s podobným rozpočtem jako loni. Město budou fotbalisté žádat o nižší příspěvek než v minulých letech, jelikož se mluví o tom, že peněz na sport v Litoměřicích bude v roce 2020 méně. Klub se tak bude muset víc soustředit na místní podnikatele a poskytovatele dalších dotací jako ministerstvo či kraj.

Účetnictvím klubu se v uplynulém týdnu probírala externí auditorská firma. „Do 14 dnů budeme mít výsledek, který budeme prezentovat veřejnosti. Nemáme co skrývat, chceme dělat věci transparentně,“ řekl nový předseda FK Litoměřicko Robert Mühlfait.

Třímilionová sekyra

Audit prověřuje řádnost nakládání s penězi v klubu od 1. ledna 2016 do 31. července 2019. Tedy od spojení FK Litoměřice, Lovosice a Pokratice až do ukončení fungování starého výboru.

Případná odpovědnost za výsledek auditu půjde pravděpodobně za bývalým vedením klubu. Výkonný výbor i kontrolní komise klubu jsou od srpna zcela nové. Po starém vedení zůstal dluh kolem tří milionů, z toho městu dluží dva miliony, které si klub půjčil nad rámec pravidelné dotace. „Dluh nevznikl pouze účinkováním dospělých v České fotbalové lize, ale i kvůli účinkování mládežnických družstev ve vyšších soutěžích,“ konstatoval šéftrenér mládeže Pavel Zuna.

Peníze se rozkutálely, další nepřišly a klub loni zvládl splatit městu pouze 250 tisíc. Letos by měl splatit půl milionu. „Kvůli tomu, v jaké je klub situaci, jsme ale radu města požádali o jiný splátkový kalendář,“ vylíčil Mühlfait. Další částky dluží klub fyzickým a právnickým osobám.

„Smlouvy jsou většinou už po splatnosti. Jednáme s nimi, jestli a kdy to budeme schopni splatit,“ popsal předseda.

Další dotaci od města, tentokrát 25 tisíc, měl klub slíbenou na oslavy 100 let fotbalu v Litoměřicích, které se ale nakonec letos nekonaly. A to ani v prvním, ani v druhém ohlášeném termínu. Velký sportovní den spolu s utkáním litoměřických fotbalistů s hvězdami Sigi teamu měl proběhnout už v létě. Termín ale ještě staré vedení klubu odvolalo kvůli neúnosnému vedru s tím, že se oslavy uskuteční na podzim. Ani k tomu nedošlo.

Peníze od města na akci nicméně klub nečerpal. „Oslavy v příštím roce určitě proběhnou,“ slíbil Zuna. I rok 2020 bude totiž podle výboru pro litoměřický klub „stoletý“. Tehdejší fotbalisté roku 1920 odehráli první mistrovské utkání. Výbor věří, že do příštího roku sežene finanční prostředky na to, aby klub mohl jubileum důstojně oslavit.

Součástí oslav plánovaných na letošek mělo být také vydání publikace ke sto letům fotbalu v Litoměřicích. Bývalý předseda klubu Radek Bania a fotbalový nadšenec Petr Brzák pro tento účel shromáždili množství dokumentů a fotografií. Dotáhnout knihu by se mohlo podařit příští rok.

Staré vedení klubu ještě loni podepsalo smlouvu o spolupráci se Sigi teamem. Její součástí měl být „přátelák“ na domácím hřišti během oslav. Ten už ale nový výbor za podmínek uvedených ve smlouvě odehrát nechce. „Jejich finanční požadavek byl velmi vysoký. Budeme se Sigi teamem jednat, jestli to odehraje za jiných podmínek,“ uvedl Zuna.

FK Litoměřicko mělo se Sigi teamem spolupracovat také v mládeži. Své fotbalové juniory měl klub vysílat na kempy Horsta Siegla. „V létě to ale neproběhlo. Bylo to šité horkou jehlou, rodiče se o termínu dozvěděli měsíc a půl před kempem a nenaplnilo se to,“ vysvětlil Zuna s tím, že ke kempům nedojde nejspíš ani příští rok. Nepatří totiž k prioritám nového vedení. Zvláště když Okresní fotbalový svaz Litoměřice připravil pro své členy velmi zvýhodněné fotbalové kempy.

FK Litoměřicko v současnosti pracuje se zhruba 180 dětmi od 7 do 19 let. Dalších 40 má od 3 do 7 let. Klub má dál zhruba 80 dospělých členů včetně hráčů, trenérů a realizačního týmu. Tým mužů nyní vede krajský přebor a všechna mládežnická družstva se pohybují v popředí svých soutěží.