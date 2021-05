Základní umělecká škola v Litoměřicích přechází od pondělí 10. května z výuky „1+1“, tedy jeden učitel + jeden žák, na výuku ve skupině tří dětí. Jak uvedla ředitelka Dominika Valešková, vyplývá to z opatření, kterými vláda rozvolňuje předchozí stav.

Žáci litoměřické základní umělecké školy. Ilustrační foto | Foto: Miroslav Zimmer

„Můžeme s žáky lépe cvičit skladby, hrát dua, mít více dětí na nauce. Umožňuje nám to rovněž učit venku, a to až do počtu 20 dětí – samozřejmě za podmínky, že rodiče podepíší čestné prohlášení, že žák je zdravý a že má test s negativním výsledkem,“ vysvětlila ředitelka umělecké školy Dominika Valešková.