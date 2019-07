Smlouvu podepsala ještě před koncem uplynulého školního roku ředitelka školy Radka Balounová s děkany hned dvou fakult, přírodovědecké a filozofické, během velkých oslav výročí sta let školního zařízení v Litoměřicích. „Vedle základních škol v dosahu, odkud chodí žáci k nám, jsme chtěli navázat spolupráci i s nejbližší univerzitou, kam mohou mířit zase naši studenti,“ vysvětlila motivaci gymnázia jeho ředitelka.

Zástupci univerzity školu při slavnostním aktu na červnové akci gymnázia ocenili. „Je nám ctí, že jsme společně s filozofickou fakultou mohli přispět k dnešním oslavám 100 let školy udělením tohoto titulu,“ vyzdvihl děkan přírodovědecké fakulty UJEP Michal Varady.

„Ani naše fakulta neskrývá radost ze skutečnosti, že se její fakultní školou stala instituce, která má mimo jiné studentskou kavárnu a žáky, kteří rádi secvičí koncertní vystoupení na téma písní Osvobozeného divadla,“ doplnila děkanka filozofické fakulty UJEP Michaela Hrubá.

Gymnázium na akci pochválil i hejtman Oldřich Bubeníček. Kvalitou i tradicí prý patří mezi nejlepší školy zřizované krajem. „Vzpomeňte si, odkud jste, a vraťte se,“ apeloval hejtman na současné studenty, kteří dřív či později zamíří na vysoké školy v celé republice.

„V kraji potřebujeme chytré a vzdělané lidi,“ přesvědčoval Bubeníček. Také tomu by mohla napomoci úzká spolupráce s ústeckou univerzitou.

Učebny pomohly splnit kritéria

Aby UJEP vzal litoměřické gymnázium do „party“ dalších 4 fakultních škol v Ústeckém kraji, muselo splnit několik kritérií. Dostačující materiálně technické vybavení představují právě nové učeny biologie, chemie a fyziky a související laboratoře. Škola je mohla zřídit díky dotaci z IROP, práce trvaly několik let. Balounová převzala projekt po předchozím řediteli Miloši Štyksovi.

Kromě učeben pomohly gymnáziu k titulu fakultní školy také kvalitní výuka včetně té moderní, badatelsky orientované, dále mimoškolní aktivity žáků jako účast na olympiádách v různých oborech nebo jejich Středoškolská odborná činnost (SOČ), pořádání seminářů a přednášek odborníků v rámci projektů Věda na GJJ a Pátky s vědou, ty probíhají ve spolupráci s Nadací Unipetrol.

Co získání titulu znamená pro školu konkrétně? „Z univerzity k nám budou chodit studenti na praxi, naši učitelé jim budou k dispozici,“ popsala jeden z příkladů chystané spolupráce ředitelka s tím, že jednou z prvních kooperací by mohl být projektový den upomínající na 30leté výročí sametové revoluce, na kterém by mělo gymnázium spolupracovat se studenty a pedagogy filozofické fakulty.

Už od roku 2015 je fakultní školou Katedry informatiky Přírodovědecké fakulty UJEP také VOŠ obalové techniky a Střední škola ve Štětí, a to konkrétně svými obory informačních technologií. „Museli jsme mít dostatek fundovaných pedagogů a také kvalitní vzdělávací program, disponující dostatečným počtem hodin pro odborné předměty,“ vylíčil podmínky získání prestižního titulu ředitel školy Jiří Konvalinka.

Podle něj titul přináší škole možnost využít přednášek pedagogů z krajské alma mater přímo ve Štětí, stejně tak je umožněno žákům školy a jejich pedagogům účastnit se odborných akcí na univerzitě.