Koncert se uskutečnil za přísných epidemiologických podmínek. Do sálu dostali přístup jen ti diváci, kteří doložili negativní test nebo potvrzení o platném očkování. Dodržení omezené kapacity zajistily lístečky, které návštěvníci dostali hned u vchodu do budovy.

Tento rok se na večerním koncertě otevřeném pro veřejnost představily pouze hlavní sbory Puellae cantantes a Páni kluci. Zpěváci mladších přípravných sborů zazpívali svým spolužákům v dopoledních hodinách. „Je to pro nás především velké potěšení, že jsme mohli vůbec zazpívat. Doba je velmi složitá, i co se zajištění hygienických podmínek týče,“ řekl k uskutečnění Notičky sbormistr Pánů kluků a ředitel ZŠ Boženy Němcové Václav Hanč. Na otázku, jak se Klukům po dvou leté pauze zpívá naživo před lidmi, Hanč reaguje slovy: „Po tom, co jsme zkoušeli jenom online prostřednictvím kamer, je to samozřejmě náročnější, ale je to radost. Jsem rád, co jsme zvládli za tu krátkou dobu dát dohromady.“

Ze svého repertoáru Páni kluci zazpívali lidové písně, skladbu Walking in the Air a píseň Million Years z filmového snímku The Greatest Showman. „Některé skladby už jsme v minulosti zpívali. Složení Pánů kluků se však za dva roky obměnilo. Mladší kluci vyrostli a jsou z nich tenory a basy. Soprány a alty jsou zase úplně noví zpěváci. Pro většinu sboru to tedy byla dneska premiéra,“ vysvětluje Hanč.

Puellae své vystoupení zahájily lidovými písněmi a navázaly skladbou Can You Hear Me od Boba Chilcotta. Na své si přišli i fanoušci pohádky Ledové království nebo Katy Perry a její písně Roar. Dívčí sbor koncert uzavřel písní Hallelujah. „Děvčata zpívání zvládají dobře. Na vystupování se těšily a fakt, že zůstaly ve sboru a zpívají dál, znamená, že chtějí. A když člověk chce, tak to jde,“ komentuje Roman Pallas, sbormistr sboru Puellae cantantes, situaci po covidové pauze. V repertoáru sboru přibylo pár nových písní popového charakteru, jako třeba zmíněná píseň Roar: „Letos jsme na soustředění měli hlasovou koučku, která se tomuto typu zpěvu věnuje. Na advent ale samozřejmě připravujeme klasický repertoár do kostela. Není to žádná změna, spíše zpestření, “ vysvětluje Pallas.

Na Notičce také poprvé pro živé publikum zazněly tóny nového klavírního křídla, které škola dostala od Nadace Karel Komárek Family Foundation v rámci grantové výzvy Piana do škol. „Je to nádherný koncertní nástroj a Nadaci jsme za dar velmi vděční,“ děkoval Hanč.

Oba sbory se už pečlivě připravují na další koncerty. Puellae cantantes budeme mít možnost si opět poslechnout 3. prosince v litoměřickém jezuitském kostele. Puellae zde zazpívají po boku sborů Cantica Bohemica a Pánů z Kalicha. Pány kluky uslyšíme o vánočních svátcích v Katedrále svatého Štěpána.

Adéla Valušková