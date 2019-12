Opoziční zastupitel Jiří Adámek (ANO) je přesvědčený, že nemocnice by měla zůstat městská. „Preferujeme, aby nemocnice zůstala v rukou města. Jsme ale ochotni vyjednávat s krajem, bohužel však neznáme podmínky převodu,“ poznamenal Adámek.

Podle starosty Litoměřic Ladislava Chlupáče není memorandum dokumentem, který by vytvářel závazná stanoviska. „To bude teprve předmětem dalších jednání, kdy se bude tvořit obsah smlouvy, která by měla obsahovat jasná stanoviska obou stran,“ uvedl Chlupáč s tím, že jak město, tak kraj mají zájem na spolupráci a na dalších krocích, které povedou k podpisu smlouvy.

Zástupci Litoměřic a kraje budou mimo jiné jednat o finanční stránce převodu. Zatímco budovy nemocnice by kraj měl dostat bezúplatně, za akcie a provoz bude chtít město zaplatit. Kolik to bude, není zatím jasné. Převod by se měl uskutečnit nejpozději do poloviny příštího roku.

Vedení Litoměřic se chce provozování nemocnice zbavit proto, že příliš zatěžuje městskou kasu. V listopadovém referendu se obyvatelé města jednoznačně vyjádřili pro to, aby zařízení nedostal soukromý subjekt.

Referendum se má opakovat, převod ale neovlivní

Podle rozhodnutí ústeckého krajského soudu se má ale úspěšné referendum opakovat, přípravný výbor totiž už dříve napadl jeho termín. Na jednáních města s krajem o převodu nemocnice to ale nemá žádný vliv.

Členka výboru Alena Rožcová na čtvrtečním zastupitelstvu také vystoupila. Zastupitelům položila otázku, zda existuje varianta, že by nemocnice mohla zůstat v rukou města.

„Město už nikdy nebude nemocnici vlastnit a nebude mít vliv na to, v jakém rozsahu budou poskytovány zdravotní služby. Bylo by dobré ponechat ještě dva až tři roky nemocnici jako městskou,“ přála si Rožcová a dodala, že pokud ale bude mít město na nemocnici předkupní právo, bude petiční výbor s převodem pod kraj souhlasit.

Pokud převod litoměřické nemocnice pod Ústecký kraj dopadne dobře, zařadí se mezi dalších pět nemocnic, které spravuje společnost Krajská zdravotní. Kromě nemocnice v Ústí nad Labem tam spadají ještě zařízení v Děčíně, Teplicích, Mostě a Chomutově.