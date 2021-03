Sto tisíc korun věnuje i letos na podporu neziskových aktivit v Litoměřicích firma Hennlich. Ta vyhlásila už 17. grantové kolo fondu Litoměřice – live city jsi ty.

Dárcovský fond litoměřické společnosti Hennlich rozdává granty mladým lidem z města. Archivní foto | Foto: Deník/Jaroslav Balvín

O podporu pro své projekty mohou žádat mladí lidé ve věku od 15 do 25 let žijící nebo studující v Litoměřicích. A to prostřednictvím on-line formuláře na webu komunitninadace.cz. Uzávěrka pro doručení žádostí je v pondělí 5. dubna. Vítězné projekty, které získají finanční podporu, pak pak budou vyhlášeny na konci dubna.