Ve městě je v současné době podle velmi hrubých odhadů dvě stě aut, která pohání elektrická energie nebo kombinovaný systém. Další lidé s nimi do Litoměřic jezdí na úřady nebo jako turisté. Nejspíš i proto padl na radnici z úst členů jejího poradního orgánu návrh umožnit lidem s ekologičtějšími auty parkovat zdarma v samotném centru města. Tedy na Mírovém náměstí, kde se jinak za parkování platí.

V uplynulých dnech o případných benefitech pro vlastníky ekologických aut ve městě diskutovali lidé z komise životního prostředí. Vyplývá to ze zápisu jednání na webu města. „Byl to spontánní nápad. Řešilo se to jako jedna z cest kvůli snižování prašnosti,“ popsal Deníku vedoucí odboru životního prostředí městského úřadu Pavel Gryndler.

OBRAZEM: To je romantika. Nad Litoměřicemi plul po nebi horkovzdušný balon

Parkování gratis v centru ale jako podnět po diskuzi neprošel. Návrh nepodpořil třeba Lukáš Pařízek (KSČM). „Přišlo mi to jako snobská záležitost. Běžný člověk si nepořídí elektromobil, ale spíš oktávku deset a víc let starou,“ vysvětlil Pařízek redakci. Prošel jen návrh postavit výhradní parkoviště pro elektroauta a hybridy kdekoli jinde ve městě.

Oplocené parkoviště by mohlo vzniknout například v ulici A. Muchy v Pokraticích. „Mohl by to být jeden z podnětů pro lidi, aby si tato ne úplně levná auta koupili,“ řekl k návrhu Gryndler. Spolu s tímto doporučením jde z komise životního prostředí radním i doporučení omezit tranzit náměstím instalací značek „průjezd zakázán“ v Lidické a Dlouhé ulici.

Co myslíte vy? Mají být lidé s elektroauty a hybridy v Litoměřicích zvýhodněni oproti majitelům aut se spalovacími motory?