/FOTO, VIDEO/ Litoměřice zadotují zubní kliniku v centru města. Díky příspěvku z radniční kasy rozšíří firma Vivat Dentes nedělní pohotovost. Tu využívá čím dál víc lidí z celého okresu.

Zastupitelé podpořili zubní pohotovost ve městě | Video: Deník/Jaroslav Balvín

O tři hodiny déle se v neděli budou věnovat akutním případům zubaři v Litoměřicích. Stane se tak díky 150tisícovému příspěvku na rok z městské kasy. Při jednání ve čtvrtek 22. června dotaci podpořili zastupitelé.

Vivat Dentes působí v Litoměřicích čtvrtým rokem, v osmi ordinacích dnes pracuje jedenáct zubařů. Vždy jeden z nich každou neděli od 8 do 9 hodin přijímá akutní bolestivé případy. „Zkušenost je taková, že vzhledem k jedinečnosti této naší služby na celém Litoměřicku se na nás obrací výrazně více dospělých a dětí s akutní bolestí případně úrazy zubů, než lze za jednu hodinu zvládnout,“ upozornil jednatel společnosti Daniel Kábrt v dopise zastupitelům.

Nově tak bude stomatologická pohotovost v provozu každou neděli od 8 do 12 hodin.

Litoměřická Diakonie získala pětatřicet tisíc korun. Poslouží k úpravě parku

Nejprve návrh podpořili radní. „Všichni jsme ve svých programech měli to, že se zasloužíme o vylepšení zdravotních služeb,“ vysvětlila za současnou koalici ANO a Našich Litoměřic Alena Rožová, místostarostka za druhé ze jmenovaných hnutí. Zastupitelé návrh podpořili. Město tak litoměřické klinice přispěje částkou 150 tisíc na rok. Rozšířená pohotovost má začít fungovat od 1. července, letos jí tedy město dá jen poloviční sumu.

Z dopisu jednatele Vivat Dentes zastupitelům dále vyplývá to, že se klinika chystá oslovit s žádostí o příspěvek na pohotovost i další úřady v okrese. To ale nemá mít dopad na to, že se už nyní v Litoměřicích pohotovost rozšíří. Deníku to potvrdil Daniel Kábrt. „Naši lékaři potřebují, aby lidé v neděli s akutní bolestí přicházeli či se hlásili recepci SMSkou v 8 hodin a ošetření tak mohla být plynulá bez hromadění a dlouhého čekání pacientů,“ dodal jednatel.