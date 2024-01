Město Litoměřice zubní pohotovost podporuje příspěvkem 150 tisíc na rok. To ale nepokryje zdaleka veškeré náklady na zajištění služby. Za pohotovostí v neděli dopoledne dojíždějí nejen lidé z Litoměřic, které za všechny své občany na službu přispívají, ale z celého okresu. Klinika proto oslovila všech jeho 105 obcí, aby se na financování služby podílely částkou 4,84 koruny na obyvatele za rok. Většina obcí to ale zatím odmítá.

Nové podmínky zubní pohotovosti ve Vivant Dentes shrnuje ředitel kliniky Tomáš Kábrt. „Pro občany z obcí, které podporují společný systém, budeme poskytovat pohotovost bez doplatku. Pro občany z obcí, které ho nepodporují, a pro samoplátce, kteří nejsou zdravotně pojištěni, budeme mít sazbu 40 korun za minutu,“ popsal Kábrt s tím, že seznam obcí, které službu podporují, klinika umístí na svůj web.

Současné politické vedení Litoměřic usiluje o zajištění zubní pohotovosti v litoměřické nemocnici, která spadá pod síť Krajské zdravotní (KZ). Na stomatologickou ordinaci jsou tam dokonce už vyčleněny peníze. Záměr ale vázne na neochotě stomatologů sloužit pohotovost právě ve špitálu. Když už, chtějí službu poskytovat u sebe. Podobně jako to nyní činí zubaři kliniky Vivant Dentes.

Pohotovost by mohlo sloužit víc zubařů

O zapojení i dalších místních stomatologů do zubní pohotovosti vyjednává s oblastní stomatologickou komorou litoměřický radní za ANO Ondřej Štěrba, který je zároveň předsedou představenstva KZ. „Do konce ledna komora připravi dotazník pro všechny zubaře v okrese, za jakých podmínek by se účastnili pohotovosti, která by byla v jejich ambulancích,“ shrnuje Štěrba prozatímní výsledek vyjednávání.

Litoměřický radní s šéfem komory Petrem Gottfriedem zatím předpokládají takový zájem, který by měl umožnit jednomu stomatologovi sloužit v jeho ambulanci 3-4krát do roka. Zubaři z okresu mají dát do poloviny února vědět, jak by si představovali ordinační dobu a jakou odměnu. Na jejím pokrytí by se měl vedle Litoměřic a dalších větších měst okresu podílet také Ústecký kraj.

