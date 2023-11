/ROZHOVOR/ V moderní zubní klinice Vivant Dentes na Mírovém náměstí v Litoměřicích ošetří lékaři a instrumentářky denně kolem stovky lidí. Už třetím rokem tu slouží i nedělní pohotovosti pro spádové desítky tisíc lidí z velké části celého okresu. S tím ale bude možná brzy konec navzdory financím, které město klinice poskytlo zatím na toto pololetí. Podle ředitele zařízení Tomáše Kábrta klinika na pohotovost doplácí, dotace je nedostačující a už nemůže vynahradit ostentativní nezájem místní, ale i krajské samosprávy, kterému klinika čelí. „Nemáme to zapotřebí, kraje a města, která chtějí spolupracovat, se chovají jinak,“ říká ředitel.

Zubní pohotovost na klinice Vivant Dentes v Litoměřicích není do budoucna jistá | Video: Deník/Jaroslav Balvín

Jako laik jsem si myslel, že když mě o víkendu rozbolí zuby, moje ošetření zaplatí stomatologické ordinaci pojišťovna. Není to tak?

Na víkendové pohotovosti platby od pojišťoven v žádném případě nestačí. Také proto jsou jen tam, kde je výrazně dotují města nebo kraj, ať už přímo, nebo nepřímo. Úhrada pojišťovny je legračních 399 korun za akutní ošetření, které může trvat půl hodiny, ale při komplikovaných úrazech třeba také hodinu a půl. Náklady na víkendový provoz ordinace s lékařem a instrumentářkou, na recepci, sterilizaci, úklid, energie, služby a tak dál jsme přitom u nás spočítali na nějakých 3 600 za hodinu.

Takže proto se mají pohotovosti dotovat z veřejných rozpočtů? A z kterých konkrétně?

Podle zákona o zdravotních službách odpovídá za organizaci a zajištění zubařských pohotovostí kraj. Všechny sousední kraje to také dělají a pohotovosti stomatologů organizují, finančně podporují, něco pro ně dělají. A proto jsme se i my, když jsme v Litoměřicích díky relativní vstřícnosti předchozího vedení města otevřeli zubní kliniku, obrátili začátkem roku 2021 na Ústecký kraj. Odbor zdravotnictví, za který je na kraji zodpovědný radní Radim Laibl za ANO, nám ale k našemu překvapení odpověděl, že Ústecký kraj zubařské pohotovosti nepodporuje, protože to podle něj není potřeba. A odkázal nás na město.

Jak jste pochodili na litoměřické radnici, kterou tehdy ještě vedla koalice pod vedením ODS?

Tam jsme dopadli stejně, přes velkou podporu tehdejšího místostarosty pro zdravotnictví Lukase Wünsche (Severočeši), který ale v radě neuspěl. Pochopil jsem, proč na celém Litoměřicku žádný jiný zubař žádné pohotovosti neslouží. A napadlo mě, že v té frontě u nás v neděli ráno na pohotovosti budeme dávat akutním pacientům, které už musíme odmítnout, telefonní číslo na pana Laibla.

Kde jsou v kraji ty zubní pohotovosti? A sponzorují je tam radnice?

Tam, kde to v severních Čechách je, je to všude podpořené z veřejných rozpočtů. Improvizovaně to dotují města namísto systémové podpory kraje, uložené zákonem. Kromě Mostu, kde je zvláštní situace. Na Litoměřicku je nedělní pohotovost jen u nás, víkendová pak v krajské nemocnici v Ústí nad Labem. Tam se ale čeká třeba čtyři hodiny v plné čekárně. Pak jsou zubní pohotovosti v Bílině a Děčíně.

Se zřizovateli těchto pohotovostí jste v kontaktu. Jak konkrétně tam vypadá spolupráce s radnicemi?

V Děčíně město zubařům pohotovosti normálně dotuje, jinak by žádné nebyly. I tak je těžké obsadit všechny víkendy. Jednání o tom s krajem měli podle mých informací nespočet, kraj to odmítá s tím, že zubní pohotovost mají lidé v nemocnici v Ústí. Tam ovšem zubaře výrazně dotuje z vlastního rozpočtu Krajská zdravotní nepřímo tak, že je na víkendové pohotovosti velmi nadstandardně odměňuje a poskytuje jim na náklady kraje vybavenou ordinaci v krajské nemocnici včetně všech služeb. V Mostě je zcela výjimečná situace, město tam pohotovost nedotuje, jedna paní doktorka se tam svou praxí v podstatě soustřeďuje jen na víkendové pohotovosti a víkendy si kompenzuje tím, že většinu všedních dnů má zavřeno. V Bílině zajišťuje zubní pohotovosti privátní lékař v městské nemocnici, která mu na náklady města poskytla kompletně vybavenou ordinaci a služby. Provozní ztrátu z pohotovostí mu špitál ještě na náklady města kompenzuje zvýhodněným pronájmem prostor. Také v Bílině opakovaně marně žádali od kraje, ten je stejně jako nás odmítá s tím, že stomatologická pohotovost není jeho priorita.

Zdroj: Deník/Jaroslav BalvínTomáši Kábrtovi je 58 let. Rodák ze Sokolova, věřící, ženatý, dvě děti. Studoval ekonomii, sociální práci a teologii. Ve vedoucích funkcích pracoval pro Město Sokolov, Vydavatelství Vltava, Festival Mitte Europa nebo obecně prospěšnou společnost Pomoc v nouzi.

Jak to je s podporou zubních pohotovostí v jiných krajích?

Všechny okolní kraje víkendové zubní pohotovosti dotují, jejich soběstačnost je hloupá lež vedení Ústeckého kraje. Ale část měst tady na to prostě přistoupila, asi závisí také na jejich aktuální politické reprezentaci.

Je to už rok, co mají jiné vedení i Litoměřice. Vy jste to zkoušeli s žádostí o podporu znovu, a tentokrát jste uspěli. Máte tedy důvod být spokojení, nebo ne?

Tu finanční podporu máme, ale o spokojenosti nemůže být řeč, nepostačuje a cesta k ní byla neuvěřitelně složitá. Vysvětlím to. ANO, které loni v září vyhrálo v Litoměřicích poslední komunální volby, mělo ve volebním programu, že zdravotní péče je pro ně prioritou města. A že chce investovat do zlepšení dostupnosti akutní péče a vytvořit podmínky pro zřízení zubní pohotovosti pro občany Litoměřic a okolí. Druhá nejúspěšnější volební strana Naše Litoměřice slibovala bojovat za kvalitní zdravotní péči. S námi tyto sliby nikdo nekonzultoval, doteď nevíme, jak zubní pohotovosti vlastně chtěli zařídit. Každopádně jsme všem novým radním po volbách loni v říjnu sami napsali, že jsme ochotní víkendové pohotovosti rozšířit s tím, kolik by to stálo. K našemu překvapení nám čtvrt roku nikdo z nových radních, plakátových bojovníků za zdravotnictví, ani neodpověděl. Víkendové fronty akutních pacientů u nás a směrování velké části z nich do Ústí pokračovaly, radní již za své sliby měli funkce a platy od voličů. V lednu jsme se znovu všech mailem dotázali, jestli by nám mohli alespoň odpovědět. Nato nás starosta Radek Löwy zvolený za hnutí ANO pozval na únor na radnici.

Jak ta schůzka probíhala?

V pozvánce byli k našemu dalšímu překvapení jako účastníci schůzky uvedeni představitelé kraje, který nás ale s podporou zubařských pohotovostí odmítl a odkázal na město. Byli to generální ředitel Krajské zdravotní Petr Malý a předseda představenstva Ondřej Štěrba z hnutí ANO. Pan doktor Štěrba je i radním města, ale na pozvánce byl uveden jako zástupce kraje a jeho společnosti a tak také vystupoval. Schůzka byla zcela v jejich režii. Celou dobu nás za přihlížení zástupců města tlačili k tomu, abychom pohotovost nedělali u nás na klinice v budově města a na městském náměstí, ale v místní krajské nemocnici. Bylo to zcela nesmyslné.

Proč?

V nemocnici není ani zubařské křeslo. Nejsou tam pro akutní úrazy a bolesti zubů potřebné stomatologické přístroje, nástroje, zázemí, ortopantomografický 3D rentgen, operační mikroskopy – to všechno, co máme na naší klinice a stojí to miliony korun. Klinika v centru na náměstí je pro akutní pacienty z autobusového a vlakového nádraží výrazně dostupnější než nemocnice na periferii a tak dále. Snažili jsme se obracet na ty, kteří na schůzce vystupovali nebo alespoň měli vystupovat za město, upozorňovali jsme, že Litoměřice běžně dotují statisíci korun ročně úrazovou pohotovost v nemocnici, navrhovali jsme, že se mohou prostřednictvím své státem dotované rozšířené působnosti, úřednického aparátu a kontaktů podělit o podporu zubařských pohotovostí s okolními samosprávami měst a obcí celého Litoměřicka, protože pohotovost využívají lidé ze širokého okolí.

Jak reagovali zástupci města?

Starosta namítal, jak by se řešilo, kdyby se okolní samosprávy nechtěly připojit a silně lobboval pro nesmysl s krajskou nemocnicí. Bylo zřejmé, že zástupci ANO vůbec nemají podmínky pro zřízení zubní pohotovosti sami nijak vymyšleny, i když je slibovali ve svém volebním programu, se kterým vyhráli volby. Nakonec jsme si připadali, že s naší nabídkou rozšíření víkendových zubařských pohotovostí je obtěžujeme. K tomu nás zástupci kraje obvinili z přehnaných požadavků. Když jsme oponovali, že jsou nižší, než oni sami poskytují lékařům na zubní pohotovosti v ústecké nemocnici, tak to odmítli. Ale žádná jiná než nám od kolegů z Ústí známá data neuvedli.

Tato schůzka tedy dopadla tak trochu fiaskem?

Když jsme našim lékařům na poradě tlumočili, jak si to představují na radnici, srdečně se zasmáli. Shodli jsme se, že nám samozřejmě přijde daleko rozumnější poskytovat pohotovost na naší klinice. A z radnice zase další dva měsíce žádná odpověď. A nedělní návaly na naší pohotovosti již více než půl roku po volbách a po našem návrhu. Tak jsme v dubnu opět napsali na radnici, a to paní místostarostce Aleně Rožcové z hnutí Naše Litoměřice, která má na starosti zdravotnictví, jestli tedy tu pohotovost město nechce. Odpověděla nám, že město podmiňuje případné další jednání tím, že nebude nijak nápomocno s žádnou komunikací s ostatními samosprávami měst a obcí Litoměřicka, ale zároveň že bude s námi jednat pouze o svém podílu na podpoře zubních pohotovostí rozpočítané na všechny tyto samosprávy. Toto další překvapení z litoměřické radnice nás postavilo před rozhodování, zda si k naší práci při ošetřování tisíců pacientů, provozu kliniky a s tím spojené nemalé administrativě přibrat ještě komunikaci s více než stovkou měst a obcí Litoměřicka. Ačkoli suplujeme zákonnou povinnost kraje, ačkoli Litoměřice disponují prostředky na rozšířenou působnost, kontakty, úředním aparátem a tak dále. Zjevně nikoli však opravdovým zájmem radních cokoli pro plnění svých slibů udělat. V zájmu našich pacientů jsme se nakonec rozhodli, že se ani tentokrát nenecháme otrávit a zkusíme to za nečinný kraj a město zvládnout. Na další schůzku, už bez zástupců kraje, jsme byli pozváni na červen, tedy za další dva měsíce. A našemu návrhu městu na rozšíření zubařských pohotovostí se pomalu blížilo výročí.

Na schůzce jste vystoupili už s konkrétními čísly, je to tak?

Zcela transparentní kalkulaci jsme předkládali od počátku. Za předpokladu zapojení všech měst a obcí statistického okresu Litoměřice jsme v ní nabídli 50 nedělních dopoledních pohotovostních služeb zubních lékařů, instrumentářek a recepční s příspěvkem 4,84 koruny na obyvatele a rok. Vzhledem k tomu, že k nám chodí lidé z celého okresu, bylo by to krát 118 tisíc obyvatel 569 tisíc korun, s podílem Litoměřic 111 tisíc korun za rok, to je méně než jedna pětina potřebného příspěvku. Rada a zastupitelstvo schválily v červnu 75 tisíc korun do konce tohoto roku. O zbytku jednáme s dalšími 104 samosprávami v okrese.

Jak se obce k té výzvě postavily?

Zatím zareagovala jen třetina měst a obcí okresu, v naprosté většině kladně, podílový společný příspěvek je pro ně velmi výhodný. Některé samosprávy, třeba rada města Roudnice nebo zastupitelstvo Žitenic, přispět na stomatologickou pohotovost pro své občany odmítly. V Lovosicích se máme přihlásit do nového dotačního programu. V něm se uvádí, že je jen na aktivity v Lovosicích, ale prý nás zohlední, tak nevím, uvidíme. Dohromady tedy nyní máme jen zlomek příspěvku na pohotovost. Je s tím práce navíc, administrativa. Obce chtějí vše vysvětlit, proč to neplatí systémově kraj, proč to musejí platit ony. Já jejich zástupcům říkám, že nevím, ať si to zjistí sami, že mají na kraji kontakty. A sobě logicky říkám: Máme to zapotřebí?

Máte tedy třetinu rozpočtu, kde vezmete ten zbytek?

Dotujeme to ze svého, už nějaký čas. Budeme to muset přestat dělat, akutní pacienty všech ostatních zubařů na Litoměřicku přenechat jako oni ústecké krajské nemocnici, omezit pohotovosti a postarat se přednostně o lidi registrované u nás. Z toho, co jsem zde již uvedl, je myslím jasné, že spolupráce se současným vedením kraje a města je tristní. Samosprávy, které chtějí spolupracovat, se chovají jinak. Nemluvě o chování úředníků. Například nedávno jsem na litoměřickou radnici šel kvůli připravenému dodatku nájemní smlouvy a úřednice mi ho prostě odmítla před podpisem poskytnout k přečtení naším právníkem. Když jsem se nad tím pozastavil, prohlásila, že když se nám to nelíbí, měli jsme si zubní kliniku udělat jinde. Informoval jsem tajemníka Pavla Richtera a ten prý nedokáže věc posoudit. Napsal jsem všem radním a, jak jinak, nikdo z nich neodpověděl. Nabídli jsme radním, že v případě alespoň elementárně vstřícné spolupráce můžeme převést sídlo naší firmy do Litoměřic, čímž získají statisíce ročně z našich daní do městského rozpočtu, násobně více, než příspěvek města na pohotovosti. Náš návrh zamítli.

Musíte ale připustit, že město vám aspoň za slušnou cenu pronajímá prostory.

Investovali jsme do městských prostor osmimístnou částku a máme za to třetinovou slevu na nájemném. Teď jsme do městské budovy výrazně investovali znovu a vytvořili v suterénu špičkově vybavený zákrokový sál – jako jediné privátní stomatologické pracoviště v Ústeckém kraji tam nyní ošetřujeme i v celkové anestezii.

Když to všechno popisujete, působíte sklesle.

Uvažujeme, co dál, bude-li vedení kraje a města takto pokračovat. V krásných Litoměřicích a jejich malebném kraji jsme rádi, hodně jsme tu investovali, přijali mnoho místních pacientů a jejich velká spokojenost a vděčnost nás naplňují. Byla by škoda, kdyby si lidé nechali tuto dobrou věc ve svém městě mařit a kazit špatnými politiky. Máme mnoho nabídek na působení jinde a bude-li tu o spolupráci s námi a o možnosti zlepšování služeb našim pacientům zdejší samospráva projevovat takto hluboký nezájem, zařídíme se samozřejmě podle toho. Pokud vím, podobnou zkušenost nezájmu, nevstřícnosti a nespolupráce současného hejtmanství a radnice zmiňují i další místní firmy a podnikatelé. Město tak přichází o velký potenciál. Myslím, že lidi, kteří tady chodí k zubaři a k volbám, mají právo tohle vše vědět a že je to bude zajímat. Mělo by.