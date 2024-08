Ve věku 57 let zemřela signatářka Charty 77 Martina Vondrová. Manželka europoslance a politika Alexandra Vondry podlehla 21. srpna krátce před půlnoci těžké nemoci. Poslední rozloučení se bude konat 31. srpna v Litoměřicích.

„S bolestí v srdci Vám oznamuji, že Pán Bůh si k sobě povolal milovanou manželku, maminku, babičku, spolupracovnici a kamarádku Martinu Vondrovou, rozenou Kafkovou. Zemřela doma v přítomnosti nejbližších a ve spánku, po statečném a dlouhém zápase s těžkou nemocí,“ napsal Alexandr Vondra na svůj Facebook.

Martina Vondrová byla manželkou Alexandra Vondry třicet sedm let. Pracovala jako učitelka, pečovatelka a nakonec psychoterapeutka v litoměřickém hospicu. „Na výročí dobytí Bastily se narodila, ve dvaceti podepsala Chartu 77, na výročí okupace nás opustila. Je to brzo, není to fér. Ale život už někdy takový je,” pokračoval Vondra.

„Na nic si nehrála, byla skromná, ale o to víc mnoha lidem – jako učitelka, pečovatelka nebo terapeutka – pomohla. Majdo, díky! Odpočívej v pokoji,” napsal.

„V posledních týdnech jsem se k tomu, co se děje doma i ve světě, moc nevyjadřoval. O to víc jsem si v její přítomnosti naplno uvědomoval, jak skvělou ženu jsem po svém boku posledních 37 let měl,” vyznal se.

Vondra informoval také o posledním rozloučení. „Pokud jste Martinu znali a měli ji rádi, můžete přijet na poslední rozloučení, které se uskuteční při zádušní mši v sobotu 31. srpna ve 14 hodin v katedrále svatého Štěpána v Litoměřicích,“ uvedl.