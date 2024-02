Rychlá první pomoc dvou policistů zachránila život muži, který upadl do bezvědomí u litoměřické nemocnice. Ondřej Hrdlička a Jan František Hoffman přitom úspěšně první pomoc poskytovali už podruhé během velmi krátké doby. Nedávno oba pomáhali také muži, který se zranil při sundávaní vánoční výzdoby.

Policisté z litoměřického dopravního inspektorátu Ondřej Hrdlička a Jan František Hoffman. | Foto: se svolením Policie ČR

Oba policisté z litoměřického dopravního inspektorátu byli pracovně v litoměřické nemocnici, když je oslovila žena s tím, že jí manžel zkolaboval v autě a potřebuje pomoct. "Policisté ihned s ženou spěchali k vozidlu, kde se nacházel muž v bezvědomí. Ihned zahájili nepřímou srdeční masáž. Po několika minutách se jim podařilo obnovit jeho základní životní funkce. Následně byl předán do rukou zdravotníků. Jejich pomoc a rychlá reakce mu pravděpodobně zachránila život," uvedla policejní mluvčí Pavla Kofrová. Za pomoc při záchraně muže poděkoval policistům také ředitel litoměřické nemocnice, vyzdvihl také jejich zdravotnické znalosti.

Ondřej Hrdlička a Jan František Hoffman ale navíc nepomáhali zachránit lidský život letos poprvé. Nedávno pomáhali muži, který spadl z výšky při demontáži vánočního osvětlení v Budyni nad Ohří. "Při pádu muže se policisté nacházeli v rámci výkonu služby poblíž místa události. Jejich reakce byla i v tomto případě opět rychlá. Během komunikace s dispečerkou záchranné služby poskytovali zraněnému muži první pomoc, zabalili jej do izotermické fólie a komunikovali s ním až do příjezdu zdravotníků, kteří si vážně zraněného muže převzali do své péče a převezli jej do nemocnice," dodala policejní mluvčí.

Zdroj: Deník/Jaroslav Balvín