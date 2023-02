„Já jsem zahleněná a potřebovala rakytník,“ dorazila s konkrétním požadavkem důchodkyně Růžena Helclová. Do krámku na Dominikánském náměstí přišla teprve potřetí, zato paní Hofmanová, která prošla dveřmi okamžik po ní, patří mezi dlouhodobé zákaznice. Ta zase chtěla dobrý čaj pro dceru. „Paní je tady nová, ale jinak 90 procent zákazníků jsou stálí klienti a vlastně zestárli s námi. Je pravda, že tam je přirozený úbytek, lidi se stěhují nebo umírají, ale na druhou stranu mám pocit, že o čaje je i mezi mladými čím dál větší zájem,“ řekla majitelka Hana Rozmarová, která před desítkami let dostala krámek jako dárek od svého partnera a od té doby ho úspěšně vede.

„Samozřejmě přes covidová opatření byly poklesy, ale my máme krám zkolaudovaný i na prodej potravin, takže jsme mohli mít otevřeno. To jsem tady ale seděla dlouhé hodiny sama,“ vzpomněla Rozmarová.

V současnosti se prodej se vrátil do normálních kolejí a těsně před Vánoci byl prý o některé zboží takový zájem, že jen díky zkušenostem a předpřipraveným zásobám dokázali všechny zákazníky uspokojit. „Logicky se nemůžeme dostat na ceny, jaké jsou v supermarketech, ale na druhé straně tady nenajdete čajový prach, který se dává do těch nejlevnějších čajových sáčků,“ říká Rozmarová s poznámkou, že jakmile někdo ochutná kvalitu, ať už v čajích nebo kávě, tak jen těžko se přeorientovává zpět na masovou levnou produkci.

„Lidi kupují méně“

To Stáňa Kratochvílová svůj obchod otevřela před čtvrt rokem, tedy v době, kdy všechny ceny vyrazily strmě vzhůru. „Rozhodla jsem se to zkusit a jít do rizika. Jsem tady tři měsíce a už máme první stálé zákazníky. Teď je zima a pouliční provoz slabý, předpokládám, že v létě to bude lepší. Zatím si vydělám na nájem, energie a samotné zboží. Časem, doufám, zaměstnám prodavačku. Za tak krátkou dobu těžko dělat nějaké závěry, uvidíme za rok,“ podotkla majitelka obchůdku v litoměřické Dlouhé ulici.

„Lidi kupují o něco méně, ale ne tak, aby to prodeje zásadně poškodilo,“ řekla Kratochvílová v narážce na současné rostoucí ceny. I když si aktuálně nestěžuje, přece jen má jistou obavu z odlivu zákazníků poté, co nedaleko vznikne nový supermarket.

Zatímco v restauracích hospodští žehrají na odliv zákazníků, v čajovnách je situace jiná. Čajovna U spícího draka má dvě pobočky a uvažuje o dalších. Aktuálně je jedna v Roudnici nad Labem, druhá v Ústí nad Labem. V obou má vedoucí funkci Kateřina Nová. „V období covidu se návštěvnost logicky propadla, ale teď se to vrátilo do původních hodnot. Obecně by se asi dalo říct, že zrovna čajovna je sezonní záležitost, ale v Roudnici se nám stalo, že rekordní návštěvnost byla v létě. Vidím za tím nabídku speciální limonády,“ uvedla Nová a dodala, že v ústecké pobočce na podzim zaznamenali růst, který se teď ustálil.