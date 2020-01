Zastupitelé na svém posledním zasedání schválili podmínky dotačního programu, i to, kolik peněz pomůže samotnému provozu spolků a jaká částka podpoří akce, které spolky pořádají.

Celkem 10,8 milionu korun z této sumy poputuje jako podpora celoroční činnosti do fotbalu, hokeje a basketbalu. Pro FK Litoměřice jsou to 2 miliony, dále 5,9 milionu pro HC Litoměřice, dotaci ve výši 2,1 milionu získá Slavoj Basketbalový klub a 800 tisíc korun pak TJ Slovan Litoměřice.

Zhruba 4 miliony korun se budou dělit mezi dalších asi 30 litoměřických sportovních klubů.

Město dále podpoří akce pro veřejnost pořádané litoměřickými sportovními kluby, a to částkou 150 tisíc korun. Žádosti o dotace na podporu celoroční činnosti bude město přijímat v období od 6. do 17. ledna, žádosti o příspěvek na veřejné akce pak od 20. ledna do 14. února.

(ap)