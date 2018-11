Litoměřice v příštím roce oslaví významné výročí. Grafický vizuál už je na světě

Management - Management Vedoucí 65 535 Kč

Řídící pracovníci v oblasti ostatních odborných služeb vedoucí útvaru Geocycle. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 70000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Společnost Lafarge Cement, a.s. se sídlem v Čížkovicích hledá kolegyni/kolegu na pozici: VEDOUCÍ ÚTVARU GEOCYCLE, Pod značkou Geocycle společnost LafargeHolcim nabízí služby v oblasti nakládání s odpady (více na www.geocycle.com a www.lafarge.cz/6_5_3-Vyuziti-energie-a-zdroju), Hlavní pracovní náplní pro tuto pozici je: , " vyhledávání alternativních paliv a surovin, sestavení palivového mixu v požadované kvalitě, , množství a čase na základě úzké spolupráce s útvary výroby, procesu a kvality, " vyhledávání dodavatelů a sjednávání podmínek kontraktů, " realizace administrativních procesů a reportingových standardů v souladu s požadavky Skupiny , " vedení malého týmu, " účast na komisích Svazu výrobců cementu a svazů odpadářů, Naše představa o kandidátovi: , Máme zájem o kandidáta, který si váží příležitosti pracovat ve společnosti Lafarge Cement, a.s. a ve Skupině LafargeHolcim. Důraz klademe na integritu osobnosti a spolehlivost. , " SŠ / VŠ vzdělání , " praxe na trhu s odpady / v odpadovém průmyslu v ČR alespoň pět let, " plynulá komunikace v anglickém jazyce nutnou podmínkou, " výborné vyjednávací schopnosti , " proaktivní osobnost s komunikačními a organizačními schopnostmi a sebeřízením, " dobrá uživatelská znalost MS Office, znalost SAP výhodou, Naše nabídka: , " nástupní mzda a její další vývoj dohodou dle kvalit kandidáta, roční bonus ve výši 10% z roční , mzdy dle splnění osobních cílů a finančních ukazatelů společnosti, " pracovní smlouva na dobu neurčitou , " systém zaměstnaneckých benefitů: příspěvek zaměstnavatele na produkty penzijního připojištění, pět týdnů dovolené, vlastní závodní stravování s příspěvkem zaměstnavatele, vlastní zdravotní středisko s pracovně lékařskou službou a rehabilitační péčí, systém návratných bezúročných zápůjček, systém příspěvků na rekreaci, sport a zdravotní péči, ozdravný program , " místo výkonu práce Lafarge Cement, a.s. v Čížkovicích u Lovosic, Termín nástupu dohodou. , Informace o Lafarge Cement, a.s. v ČR na: www.lafarge.cz, Informace o skupině LafargeHolcim na: www.lafargeholcim.com, Strukturovaný životopis a motivační dopis v českém a anglickém jazyce zašlete prosím na e-mailovou adresu: recruitment.eu@lafargeholcim.com. Pracoviště: Lafarge cement, a.s., 411 12 Čížkovice. Informace: Bc. Petra Chmátalová, personalista, .