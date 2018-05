Litoměřice těží z partnerství měst

Litoměřice - Města v kraji se druží s těmi v zahraničí. Lidem se tak nabízejí nové příležitosti.

Litoměřická fotografka Magdalena Černá s fotografem Vincentem Schrickem (vlevo) a předsedou ALEi v Armentières Xavierem Torrezem (vpravo) chvíli před zahájením výstavy.Foto: Photo Club Léo Lagrange

Kumštýři, studenti, hasiči. Ti všichni využívají mezinárodní partnerství uzavřená městy, aby se něčemu přiučili nebo se prosadili ve světě. Na zkušenou takto vyrazila i Magdalena Černá. Stylizovanými portréty a netradičními zátišími 23leté fotografky z Litoměřic se mohou do konce června pokochat návštěvníci galerie Photo Club Léo Lagrange ve francouzském Armentières.

Výstavu mladé umělkyni umožnil právě partnerský projekt Litoměřic s tímto francouzským městem. Mezinárodní družba jí navíc otevírá dveře dál. Na vernisáži totiž Magdalenu oslovil ředitel Francouzské fotografické federace Gilbert Coutelet. „Nabídl mi pokračování výstavy i na dalších místech Francie,“ zářila Magdalena. „Oslovili jsme ji, protože je talentovaná a její práce nás opravdu zaujala. Navíc s ní už máme dobré zkušenosti z jejích předchozích návštěv,“ sdělil jeden z pořadatelů výstavy Xavier Torrez.

Do Francie se Magdalena poprvé podívala v roce 2011 ještě jako žákyně Střední pedagogické školy J. H. Pestalozziho. Tehdy reprezentovala Litoměřice na tamním kurzu tradičních českých řemesel. Partnerství mezi litoměřickou pedagogickou školou a Lycée St. Jude v Armentières se však datuje až do roku 1992, kdy studenti poprvé vyrazili na výměnný zájezd. Později k sobě obě města začala vzájemně zvát zajímavé a tvůrčí lidi.



„Vždy jsme vybrali několik našich kreativních studentů, jejich práce poslali do Armentières a naši partneři z nich pár pozvali na návštěvu,“ připomněla pedagožka Eva Filandrová, která stála na začátku celého projektu. „Výstava ve Francii mi dala opravdu hodně. Je to zajímavá zkušenost, která mi ukázala, že to, co dělám, má smysl,“ dodala Magdalena.

PŘÁTELÉ ZA HORAMI

Mezinárodní partnerství úspěšně probíhá i v ostatních městech kraje. Ústí udržuje partnerství se čtyřmi zahraničními městy. O tom, že se jedná o spolupráci aktivní, svědčí účast ústeckého pěveckého sboru na zahajovacím koncertě oslav 875 let města Chemnitz v lednu letošního roku.

Čilá spolupráce panuje také mezi školami z Děčína a Pirny. Například základní a mateřská škola Děčín VI Želenice spolupracuje už od roku 2012 s německou Pestalozzi Mittelschule. V rámci rozvíjení přátelských vztahů mezi žáky i pedagogy obou škol proběhla mnohá sportovní přátelská utkání, výměnné pobyty a vzájemné poznávání Pirny a Děčína. Gymnázium v Děčíně dokonce organizačně zajišťuje vzdělávací program na dvojjazyčném vzdělávacím cyklu Gymnázia Friedricha Schillera v Pirně.

Města nespolupracují jen s evropskými partnery, ale někdy i s exotickými. Příkladem je družba Litoměřic s filipínskými městy Calamba a Dapitan.

Jedním z mála velkých sídel, které zatím nemají partnerské město, jsou Teplice.