Nové turistické spojení začalo fungovat mezi dvěma historickými městy Terezínem a Litoměřicemi. Lidé mohou využít spojení po vodě.

Mezi Litoměřicemi a Terezínem začala jezdit pravidelná turistická lodní linka. | Foto: Deník/Karel Pech

T93, to není označení tanku, které by to mohlo připomínat, ale název nové pravidelné turistické linky. Po Ohři sveze cestující mezi Terezínem a Litoměřicemi. Kapacitu má 11 lidí. „Cesta byla příjemná a počasí nám přálo, věřím, že jak pro cyklisty, tak výletníky, to bude další rozšíření možností, jak zajímavě trávit volný čas,“ hodnotil nový spoj poté, co se jím svezl, místostarosta Litoměřic Jiří Adámek.

Osm spojů pokrývá nejdůležitější časy, loď bude jezdit všechny dny týdne kromě pondělí. První cestující se mohou nalodit v 9 hodin v Litoměřicích, opačným směrem z Terezína vyplouvá poslední spoj v 17.35 hodin. Navíc v Litoměřicích bude k přístavišti v létě zajíždět i speciální autobusová linka, která bude výletníky i místní vozit na litoměřické koupaliště.

„Samozřejmě, že vítáme další spojení mezi Terezínem a Litoměřicemi. Vyzkoušel jsem si, že jde o atraktivní rozšíření dopravy. Takže nyní k nám zajíždí nejen klasický autobus, ale i loď. Osobně trochu doufám, že to napomůže rozšíření povědomí o našem pevnostním městě. Milovníci historie si mohou prohlédnou historické Litoměřice, a pak pokračovat lodí za naší pevností,“ řekl starosta Terezína René Tomášek, který také absolvoval první jízdu. „Trvalo to zhruba půlhodinku. Ve druhém směru, po proudu to jede logicky trochu rychleji, takže do Litoměřic se na lodi stráví zhruba minut,“ dodal Tomášek.

Přístaviště nové lodní linky jsou v Litoměřicích u Lodního náměstí a v Terezíně nedaleko pietního místa u řeky Ohře. Zřízeno tam bylo nové plovoucí molo, úpravami ještě prochází přístupová cesta.