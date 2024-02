Už jen do konce tohoto týdne si můžou lidé nakoupit ve vůbec prvním bezobalovém obchodě v Ústeckém kraji. Ten vznikl pod názvem Meloun před několika lety v Litoměřicích. Krámek ve Velké Dominikánské, vyhledávaný ekologicky smýšlejícími lidmi, se bude stěhovat do Teplic.

Obchod Meloun v Litoměřicích byl první bezobalovou prodejnou v Ústeckém kraji. Teď se má stěhovat do Teplic. | Foto: Deník/Karel Pech

Informovali o tom provozovatelé Klára a Štěpán na Facebooku obchodu. „V listopadu nám byla majitelkou nemovitosti dána výpověď z nájmu a byli jsme nuceni hledat nové prostory. I přes veškeré snahy jsme nenašli v Litoměřicích vhodný prostor, který by byl schválen pro styk s potravinami, a investice do této akce by byla v řádech statisíců korun,“ uvedli provozovatelé.

Doplnili ale, že se jim podařilo najít vhodný prostor v Teplicích. „Proto tento koncept nebalíme,“ poznamenali s úsměvem s tím, že termín i místo otevření budou včas iniciovat. Zákazníky v Litoměřicích konec krámku v jejich městě mrzí. „To je fakt škoda, musíme přijít udělat zásoby, hlavně že nekončíte úplně. Přeji hodně štěstí,“ napsala například Lucie.

Mohlo by vás zajímat: U Jiráskových sadů bude pokračovat výsadba nové zeleně. Řidiči už ji nezničí