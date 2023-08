Elektromobily mají postupně nahradit dožívající vozový park litoměřických technických služeb (TSM). To je jen jedna z řady změn, které v příspěvkové organizaci chystá její nový šéf Vítězslav Votruba. Ten v uplynulých desetiletích pracoval na vedoucích pozicích v průmyslových podnicích v Česku. Do TSM přešel z komerční sféry loni a letos vyhrál konkurz na ředitelské místo.

Obměně vozového parku má pomoct dotační program Státního fondu životního prostředí Ekomobilita. TSM chtějí nahradit elektromobily postupně šest lehkých nákladních vozů se spalovacím motorem. Nahradí dožilé stroje jako multikáry. Jeden nový vůz už v TSM parkuje a stará se o dětská hřiště. Jde o značku francouzského výrobce Goupil. „Byl jsem teď na dovolené ve Francii a všude to tam jezdí. Asi jsme vybrali firmu, která v tom určitě není začátečník,“ je s výběrem spokojený Votruba.

Nový vůz parkuje tak jako ostatní auta relativně nově v areálu kasáren pod Radobýlem. TSM se sem přestěhovaly postupně v letech 2020-21. „Nejdřív se do bývalého posádkového domu stěhovala administrativa, během jara následovala střediska zeleň a čistota, poslední přišly v létě dílny,“ rekapituluje provozní ředitel a koordinátor Petr Kurc.

Nové prostory chtějí TSM využít, co to jde: na střechy položit solární panely, vedle budov retenční nádrže. Zachycená dešťová voda by doplnila tu z nové studny, o kterou by se měl postarat vrt v přípravě. Energii slunce by TSM rády sdílely s energeticky náročnými objekty v majetku města. Část areálu TSM se má brzy otevřít také veřejnosti. Nejpozději v roce 2025 tu chystají zprovoznit druhý sběrný dvůr, který doplní ten stávající v Nerudově ulici.

Pro bývalé sídlo TSM Na Kocandě město nyní nemá využití a není vhodné ani pro jeho příspěvkovky. Radnice zjišťuje, jestli bude mít o objekty někdo zájem, ideálně k pronájmu. „Buďto celý objekt, nebo samostatně bývalá administrativní budova a technické zázemí, tedy garáže, dílny a parkovací plocha,“ uvedl místostarosta Petr Panaš. A to s tím, že teprve pokud by se žádný zájemce nenašel, může být ve hře i prodej. A to opět jako celek nebo po částech.