O měsíc déle než bylo původně v plánu má trvat oprava plynovodu v litoměřické Stránského ulici. Pracuje se tam už od začátku srpna, skončit se mělo původně na konci října. Nyní se termín prodloužil, hotovo má být až na konci listopadu.

Část Stránského ulice v Litoměřicích bude z důvodu rekonstrukce plynovodu uzavřena do konce listopadu. | Foto: se svolením MÚ Litoměřice

„O prodloužení termínu dokončení stavby požádal Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu v Litoměřicích zhotovitel stavby - společnost REVIS - Praha, spol. s r.o. V platnosti o měsíc déle tak zůstane současné dopravní omezení a značení v této lokalitě. Bude zde nadále platit zákaz zastavení, vjíždět do ulice budou moci stále pouze vozidla stavby, zásobování, Policie ČR a mateřské školy," informovala litoměřická radnice.

Uzavírka části Stránského ulice trvá od 1. srpna. Po prodloužení má trvat do konce listopadu, podle původních plánů to mělo být do 31. října.