Rušno bude v následujících dvanácti měsících v historické budově Okresního soudu v Litoměřicích. Příští týden tam totiž odstartuje dlouho chystaná rekonstrukce. V plánu je výměna všech více než čtyř set oken, nová fasáda a zateplení střech a stropů. Informoval o tom předseda litoměřického soudu Miroslav Kureš.

„Cílem oprav je především snížení energetické náročnosti budovy,“ poznamenal Kureš s tím, že náklady se pohybují okolo 42 milionů korun. Většinu financí získalo ministerstvo spravedlnosti z dotací. Projektová manažerka Krajského soudu v Ústí nad Labem Věra Preclíková přiblížila, že 40 procent nákladů je hrazeno Evropskou unií z Operačního programu Životní prostředí. Dalších 45 procent je ze státního rozpočtu z programu Nová zelená úsporám. Zbytek je ze zdrojů ministerstva spravedlnosti.

„Očekává se, že realizací projektu dojde ke snížení spotřeby energie o bezmála 16 procent. A o 14 procent poklesne také produkce emisí skleníkových plynů,“ popsala Preclíková a doplnila, že zároveň dojde k úspoře provozních nákladů, která bude procentuálně odpovídat hodnotě snížení spotřeby energie.

Veškeré stavební práce jsou rozděleny do šesti etap a budou probíhat za běžného chodu soudu. „Činnost ze strany k veřejnosti by práce ovlivnit neměly. Omezí to pouze zaměstnance, a to pouze v době, kdy se bude pracovat v jednotlivých kancelářích,“ doplnil předseda soudu.

Stavební práce bude provádět ústecká firma Wood4you. Výběrové řízení proběhlo už loni v létě. Smlouva o provedení prací byla podepsána tuto středu. „Tato firma už má zkušenosti s rekonstrukcí Okresního soudu v Teplicích, kterou prováděla v loňském roce,“ poznamenal Miroslav Kureš. Na zaměstnance firmy nyní čeká výměna více než čtyř set kusů dřevěných špaletových oken, která jsou na přes sto let staré budově ještě původní. Nová okna budou vyrobená na míru a rovněž ze dřeva.

„Projekt zahrnuje i novou fasádu. Ta se vizuálně příliš nezmění, barva zůstane podobná jako dosud. Byla to podmínka památkářů, neboť stavba, i když není památkově chráněná, zasahuje do městské památkové rezervace,“ vysvětlil Kureš.

Budova byla v ulici Na Valech postavena v roce 1908. Kromě okresního soudu tam sídlí také Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nebo Probační a mediační služba.