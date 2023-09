Laik by kvůli tomu čekal na dně lodi okénko, to ale loď ve skutečnosti nemá. „Využívá na to speciální sondu, která se dává do ponorek i vojenských lodí,“ vysvětlil Robert Ďurčo z litoměřické firmy Aqua SPP, která loď postavila. Díky speciální finské technologii sonda vylučuje trávy a rostliny a mapuje jen čisté dno. „Do tří centimetrů přesnosti to posílá éterem rovnou na plotry,“ popsal jednatel.