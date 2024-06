V už přes dva roky trvajícím sporu o sochu jde o to, jestli představuje válečného osvoboditele, nebo normalizačního okupanta.

Kolem 360 podpisů, sebraných za necelé tři měsíce. To je obsah petičních archů, které včera, ve čtvrtek 20. června, předal městu petiční výbor kolem současných i bývalých zastupitelů za KSČM. Politici petici vzali na vědomí. Ale zároveň schválili postup dalších prací, které vedou k pravému opaku: tedy k vymístění sochy a vypsání soutěže na její náhradu. To si na zastupitelích vymohli v únoru jiní petičníci, kterým socha leží v žaludku, zvlášť kvůli válce na Ukrajině. Pro svůj záměr získali třikrát méně hlasů lidí z města a trvalo jim to rok. Podle nich to ale nic nedevalvuje.

Současní a bývalí členové KSČM (která v tomto funkčním období už není v zastupitelstvu) jsou v úsilí za zachování sochy podporovaní zastupiteli z SPD. „Sochu nechme stát, kde je. Je to kus historie, podporujeme tuto petici,“ prohlásil lékař Ilja Baudyš. Petice vznikla na jaře. Její ambicí bylo zastavit schválení záměru na zahájení prací, potřebných k odstranění sochy. „Myslím si, že těch 360 podpisů je dostatečný počet na to, abyste přinejmenším zvážili referendum, které by bylo jednoznačně nejlepším řešením v tomto sporu,“ apeloval na zastupitele učitel Václav Dycka.

Na podporu zachování sochy vystoupila seniorka, které bylo v roce 1945 pět let. „Jsem pro to, aby tam ta socha zůstala. Myslím, že většina občanů to cítí podobně,“ uvedla. Podle Nadi Rudolfové je ostuda toto téma vůbec probírat. „Minulost se nedá oddiskutovat. Tímto šlapeme po obětech,“ pronesla. Město dříve podpořilo záměr na přemístění sochy i kvůli vandalským útokům. „Není vůbec žádný problém tam mít sochu a hlídat ji. A napálit pálku tomu, kdo ji poškozuje,“ navrhl v publiku Jiří Vymětal.

Sochu nechtějí ani v Památníku Terezín

Město ale pojede podle not na vypsání soutěže na náhradu sochy, které navrhl zastupitel Filip Hrbek (ODS). „Rada a příslušné odbory dostaly za úkol zjistit, kolik finančních prostředků by mohlo být uvolněno na případnou architektonickou nebo jinou soutěž. Kolik by stáli odborníci, odměny, ceny, finanční ohodnocení samotného díla a komise,“ shrnul schválený návrh starosta Radek Löwy (nestraník za ANO). A zároveň doporučil oběma skupinám, aby si sesbíraly hlasy na vypsání referenda o zachování, nebo přemístění sochy. „Pokud nechtějí, aby rozhodovali zastupitelé, nezbývá jim nic jiného, než aby vyvolaly referendum,“ tvrdí starosta. Podle Löwyho je na to potřeba kolem 2 300 hlasů.

Skupina lidí proti soše ale něco takového rozhodně neplánuje. Vyhovuje jim vlak, který se rozjel po minulém rozhodnutí zastupitelstva. „Absolutně nemáme potřebu. Máme zastupitelskou demokracii, nebudeme soutěžit o to, kdo sesbírá víc podpisů proti někomu,“ potvrdil podnikatel Petr Kvapil. Úředníci a radní už díky zmocnění zastupitelů zjistili, že sochu nechce žádná paměťová instituce včetně Památníku Terezín. Momentálně je ve hře jen její přemístění do kasáren Dukelských hrdinů.

Petičníci doufali v pomoc města

Podle Löwyho není reakce města na novou petici alibistická. Aktuální kroky prý vyloženě nepodporují zájmy první skupiny petičníků. „Zastupitelstvo zatím nerozhodlo o tom, že by ta socha měla být odstraněna nebo přemístěna. Pouze dalo radě a odborům úkoly, aby zjistily podmínky, pokud by to zastupitelstvo chtělo udělat. Pořád mluvíme o podmiňovacím způsobu. Rozhodnutí o stěhování sochy nepadlo,“ zdůraznil starosta.

K vlastnímu sběru podpisů na referendum se čerství petičníci staví zatím váhavě. „Poradím se s petičním výborem a našimi podporovateli,“ uvedl vodohospodář Lukáš Pařízek. „Museli bychom mít petiční místa, proškolené lidi, dodržovat GDPR. Čekal jsem, že nám s tím město pomůže,“ přemýšlel Pařízek. Čas na akci má výbor zatím do druhé poloviny roku. To by měli zastupitelé rozhodovat o dalších krocích k vymístění sochy a vypsání soutěže na nové umělecké dílo.

Mohlo by vás zajímat: Hejdovi a dcerám práce nestojí. Ozdobili synagogu, teď sochají severskou zvířenu