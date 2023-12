Je to už nějaký čas, co se ve městě zvedla vlna hlasů za odstranění sochy sovětského vojáka v Jiráskových sadech. Skupině lidí se pomník nelíbí i v kontextu současné ruské invaze na Ukrajinu. Vedení města se již dříve vyjádřilo tak, že sochu bourat nehodlá. A to i proto, že se Jiráskovy sady nedávno rekultivovaly, a jejich podoba je tím na několik let prakticky zakonzervovaná. Radnice nicméně deklarovala, že nechá udělat informační panely, které přímo u sochy osvětlí její původ a připomenou i další sochy, které na exponovaném místě dříve stály.

Na posledním jednání zastupitelů připomněla Lenka Simerská (Více pro Litoměřice), že od začátku debaty o soše i od příslibu panelů s historickým pozadím uplynul už skoro rok. „Pochopila jsem, že věc byla posunuta tím způsobem, že měly být instalovány informační panely, aby osvětlily celou tu historii. Pokračuje to, nebo spí?“ zeptala se zastupitelka vedení města. A to s tím, že iniciativa občanů, kterým se socha nelíbí, trvá. A chtějí, aby se se sochou stalo alespoň něco.

Na dotaz reagoval starosta Radek Löwy (ANO): „Texty jsou hotové, desky vyrobené, ale chybí nám ještě souhlas Nadace Proměny, abychom tam tuto instalaci mohli umístit. Nadace totiž poskytla na rekultivaci parku finanční prostředky a je tam udržitelnost, to znamená, že bez jejího souhlasu tam nemůžeme nic změnit. A týká se to i této instalace,“ řekl starosta. Jak Deník zjistil, stanovisko nadace je záporné.

Změny v parku? Nejdřív v roce 2030

Nadace Proměny Karla Komárka dala na revitalizaci litoměřického parku v uplynulé dekádě polovinu z celkových 50 milionů a poskytla i výraznou a dlouhodobou metodickou podporu. Díky tomu má subjekt co mluvit do změn v parku dlouhých dvacet let od uzavření smlouvy o grantu, který město získalo v roce 2010. Kvůli nynějšímu záměru radnice s panely nadace kontaktovala i autora návrhu obnovy Zdenka Sendlera. A výsledek? Se záměrem města umístit k soše informační panely se ani architekt, ani nadace neztotožňují. „Navrhovaná tabule nereflektuje dosavadní informační systém a grafické ztvárnění, které je součástí uměleckého konceptu parku,“ vysvětluje nadace s tím, že navrhuje, aby město umístilo historické texty jen na svůj web.

Obsáhlejší stanovisko k věci měla nadace v uplynulých dnech posílat na litoměřický úřad. Deník se proto doptával na radnici, jestli se bude pokoušet stanovisko nadace zvrátit. A také, jestli by nebylo bývalo lepší před zpracováním textu a výrobou panelů nejdřív komunikovat s nadací. A to především pokud bylo již dříve veřejně deklarováno, že kvůli povinné udržitelnosti nejde v parku příliš nic dělat. A to včetně bourání sochy, požadovaného skupinou lidí. „Město Litoměřice v tuto chvíli nemá informace, že by Nadace Proměny vydala nesouhlasné stanovisko k vizuální podobě, či ke zvolenému materiálu dvou informačních panelů, které plánuje umístit do blízkosti sochy vojáka v Jiráskových sadech,“ vzkazuje Michaela Rozsypalová z úřadu.

Úřad na žádost Deníku o vyčíslení nákladů celé akce dodává, že pořízení obou informačních panelů vyšlo na necelých 27 tisíc korun. Jak s tabulemi radnice naloží dál, bude nejspíš jasnější až po Novém roce.

