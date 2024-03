Smažený sýr. V hladových oknech ho většinou pořídíte do stovky v housce, kolem stovky i s přílohou. Pro gurmány to není. Na druhou stranu, málokdo ze zákazníků bister asi řeší konzistenci sýru, křupavost obalu a další znaky kvality. Hlad je hlad. Své o tom ví Hanz z Litoměřic, který doporučil smažák v „hladáči“ u litoměřické Severky. „Ve 3 ráno, to bych dal 5 hvězd,“ hodnotí s úsměvem.

Kdysi se smažák považoval za jídlo studentů a obecněji lidí, kteří mají hlouběji do kapsy. To už dnes moc neplatí. Ostatně studenti odkojení smaženým sýrem vyrostli a někteří i zbohatli. Nostalgie po staré známé chuti řadě z nich i v „hogo fogo" podnicích nevyhnutelně vede prst na jídelníčku právě k smažáku. Podniky mlsným jazýčkům vycházejí vstříc. Například skoro v michelinském duchu připravují smažák v litoměřickém Bistru Rezavá, kde obalují vyhlášený sýr z rodinné farmy Děčany.

Pozor, sleva. Tip pro smažákožravce Zámecká restaurace Roudnice nad Labem smažáku věnuje víkend 23.-24. března. Pokrm i s hranolky a domácí tatarkou tam pořídíte za 70 korun.

Naši čtenáři doporučili zajít na smažák do litoměřické restaurace RoBo, kde mají dokonce několik variant. „RoBo je léty prověřeno, hlavně ta luxusní tatarka, ta je!“ velebil Tůča. „Trojboj, čtyřboj, nebo se šunkou. A ta jejich tatarka!“ lákala i Petra. „Hodně lidí říká, že máme nejlepší smažák i tatarku široko daleko,“ potvrdil místní číšník. V kuchyni prozradili, že berou sýry od Madety. „A dáváme domácí křenový salát, hezky hraje se sýrem, je to čerstvé a šťavnaté,“ prozradili v podniku.

Milovníci smažáku vytvořili unikátní smažákovou mapu Česka. Do té zapichují trofeje restaurací, kde si smažák dali. Podle recenzí je fajn i na venkově. Třeba smažený čedar z restaurace Na Hamráčku v Kyškovicích. „Velkolepá táhnoucí se mňamka, opravdu výborný,“ napsal recenzent. Ódy zní i na smažák z motorestu Doma v Chodounech. „Smažák dělají z goudy, nádherně se táhne, strouhanka úžasně křupavá. Nebe v hubě a v bříšku jako v pokojíčku,“ napsal recenzent.

„Smažákožravci" se shodují na několika znacích dobrého smažáku: sýr se musí hezky táhnout, nesmí být vláčný ani tuhý. Na první pohled musí být poznat, že nejde o polotovar. Servírovaný by měl být ideálně s domácí tatarkou a s hranolky, které nehodili do friťáku z pytle. Kdo do restaurací nechodí a „hladáče" se mu eklují, může si sýr připravit doma. Je třeba znát několik fíglů, aby se vyvedl. Tučnost sýra má být 30 procent a víc. A mouka by měla být polohrubá, aby k sýru dobře přilnula.